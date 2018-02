Hier kommt der Dienstag

Service

Guten Morgen Hannover! Heute morgen muss mit Glatteis gerechnet werden, also Vorsicht auf dem Weg zur Arbeit! Das Thema des Tages, wie so oft derzeit: Die SPD und ihre Personalfragen. Wird Andrea Nahles womöglich schon heute zur kommissarischen Parteivorsitzenden erklärt? Was die Welt sonst noch bewegt, erfahren Sie hier:

Hannover. Gremien beraten: Nahles könnte schon jetzt SPD-Führung übernehmen

Der SPD steht wohl ein schnellerer Führungswechsel bevor als ursprünglich geplant: Die Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles könnte schon heute den Parteivorsitz kommissarisch übernehmen. Am Nachmittag wollen Präsidium und Vorstand der SPD über das weitere Vorgehen beraten. Erwartet wird, dass der bisherige SPD-Chef Martin Schulz dort seinen sofortigen Rückzug verkünden wird. Die Spitzengremien könnten dann beschließen, Nahles als kommissarische Parteichefin zu ernennen. Noch nie zuvor in der Geschichte der SPD hat eine Frau an der Spitze der Partei gestanden.

ANC beschließt Abberufung von Präsident Zuma

Nach einer Marathonsitzung hat Südafrikas Regierungspartei ANC Medienberichten zufolge entschieden, den umstrittenen Staatschef Jacob Zuma abzuberufen. Der erweitere Vorstand von gut 80 gewählten Mitgliedern des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) habe diese Entscheidung am Dienstagmorgen (01.00 MEZ) getroffen. Zunächst gab es keine offizielle Bestätigung für die Berichte. Die Partei werde Zuma ihre Entscheidung mitteilen, hieß es. Der 75-Jährige werde darauf öffentlich antworten. Der Präsident steht im Zentrum massiver Korruptionsvorwürfe.

Millionen Alleinstehende von Armut bedroht

Millionen Alleinstehende sind in Deutschland von Armut bedroht. Nach den jüngsten Zahlen des europäischen Statistikamts Eurostat waren dies 32,9 Prozent der Alleinstehenden im Jahr 2016. Zehn Jahre zuvor waren nur 21,5 Prozent aller Alleinstehenden armutsgefährdet. Als von Armut bedroht gilt, wer bei unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt, 2016 waren dies 1063,75 Euro pro Monat. Auch die Gesamtzahl der Alleinstehenden ist in den vergangenen Jahren in Deutschland mit leichten Schwankungen angestiegen und überschritt 2015 die Marke von 16 Millionen. In mehr als zwei von fünf Haushalten leben Alleinstehende (40,8 Prozent). Auf die aktuellen Eurostat-Zahlen machte die Linke im Bundestag aufmerksam.

Deutsche Rodlerinnen in Pyeongchang mit Chance auf Olympiasieg

Die deutschen Rodlerinnen haben im olympischen Einzel-Wettbewerb in Pyeongchang um 11.50 Uhr MEZ gute Chancen auf einen Doppelerfolg. Sotschi-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger aus Miesbach führt vor den abschließenden Durchgängen drei und vier mit 0,120 Sekunden vor Dajana Eitberger aus Ilmenau. Auch Weltmeisterin und 2010-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner hat als Vierte noch beste Aussichten auf eine Medaille. Außerdem kommt es in Südkorea zu den Sprint-Entscheidungen bei den Skilangläufern und der alpinen Kombination mit Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen. Shorttrackerin Anna Seidel aus Dresden hofft über 500 Meter auf eine gute Platzierung, die 1500 Meter bei den Eisschnellläufern finden ganz ohne deutsche Beteiligung statt.

Champions League startet in K.o.-Phase - Juve und Man City gefordert

Mit den ersten zwei Achtelfinal-Partien startet die Champions League in die K.o.-Phase. Vorjahresfinalist Juventus Turin empfängt um 20.45 Uhr Tottenham Hotspur, der FC Basel spielt zeitgleich zu Hause gegen Premier-League-Tabellenführer Manchester City. Die Mannschaft des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola mit Nationalspieler Ilkay Gündogan ist klarer Favorit. Ausgeglichener dürfte das Duell des Serie-A-Zweiten Juve mit Nationalspieler Sami Khedira gegen die Spurs werden, die sich in der Gruppenphase als Erster vor Real Madrid und Borussia Dortmund durchsetzten.

Das Wetter

In Hannover gibt es morgens eine Mischung aus Sonne und Wolken bei Werten von -1°C. Im Laufe des Mittags ist es überwiegend dicht bewölkt bei Höchstwerten von 3°C. Abends gibt es in Hannover keine Wolken bei Werten von 0 bis zu 1°C. In der Nacht gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen und das Thermometer fällt auf -2°C.

Und der Blick zurück:

Heute vor ...

... 10 Jahren entschuldigt sich die australische Regierung nach Jahrzehnten der Diskriminierung bei den Ureinwohnern, den Aborigines.

... 70 Jahren wird der 1. FC Köln durch Fusion zweier kleinerer Vereine gegründet.

... 130 Jahren erscheint in London erstmals die „Financial Times“.