Hannover

4.37 Uhr, Hannover schläft. Kein einziges Auto kommt mir in Ricklingen entgegen, Es sind 0,7 Grad. An der Shell-Tankstelle Hildesheimer Straße 126 ist schon einiges los. Ein junger Handwerker trinkt hastig einen ersten Kaffee, Melwin Lobo sortiert an der Zeitungsablagestelle seine Stapel mit Nummer 30173431. Mit dem Inder, der an der Leibniz-Uni Lasertechnologie studiert und sich so sein Zimmer im Studentenwohnheim am Schneiderberg finanziert, bin ich allerdings nicht verabredet. Der Mann, den ich be­gleiten werde, kommt um 5.04 Uhr mit dem Citipost-Fahrrad um die Ecke und hat sich dick eingepackt. Ibrahim Salih ist Sudanese, „dort sind im Dezember 25 Grad. Jeden Tag. Mindestens.“

In Hannover werden rund 9000 Haushalte mit der NP beliefert, außerhalb des Stadtgebietes sind es 23 000. In der Stadt sind 550 Zusteller unterwegs, in der Region nochmal 600. Derzeit sucht die Madsack Logistik Mitte GmbH überall Zusteller (m/w). Bewerber müssen 18 Jahre alt sein und die Zeitungen bis spätestens sechs Uhr früh (sonnabends 6.30 Uhr) zustellen. Interesse? Dann melden Sie sich bei: Madsack Logistik Mitte GmbH, Nadja Stark, Lilienthalstraße 19, 30179 Hannover; E-Mail: bewerbungen@zustell-logistik.de; Telefon: 0511/12 12 32 58.

59 Zeitungen hat der 28-jährige Flüchtling auszutragen, HAZ, NP, „ Handelsblatt“ und die „Welt“. Vor fünf Jahren hat sich Salih auf den Weg gemacht, raus aus seinem 600-Seelen-Dorf Deldog im Westsudan, in dem Krieg herrschte. Mutter Fana und Schwester Howa hat er zu Hause lassen müssen, der Vater hatte sich bald nach seiner Geburt aus dem Staub gemacht. Salih wollte nicht im Kugelhagel sterben und sein Glück irgendwo anders suchen, er kam erst mal nur bis Libyen. „Ein Jahr und sieben Monate habe ich ge­schuftet“, sagt er in einem Mix aus Deutsch und Englisch und zeigt die Schwielen an seinen Händen, Fundamente für Mauern hat er gesetzt. Dann hatte Salih die 2000 Dollar zusammen, die Schleuser verlangten, um ihn übers Mittelmeer nach Italien zu bringen. Seit 2015 ist er an der Leine, 4755 Kilometer von daheim weg.

Berufsabschluss zur IHK-Fachkraft

Ich muss große Schritte machen, um dem schlanken 1,80-Meter-Mann folgen zu können. Im Haspelfelde raus mit dem dicken Schlüsselbund, rein in die ersten Häuser. Im September hat der Afrikaner einen ersten großen Schritt gemacht: Er wurde aufgenommen ins Citipost-Projekt mit dem Bildungsträger Eckert Schulen. Das ermöglicht ihm in dreieinhalb Jahren den an­erkannten IHK-Berufsabschluss zur Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen.

„Es ist ganz schön hart, aber es lohnt sich“

Theorie und Praxis wechseln sich ab, nach der Zeitungszustellung sortiert Salih noch rund 800 Briefe im Verteilzentrum und stellt sie anschließend zu. „So bin ich von vier Uhr nachts bis mittags um ein oder zwei Uhr im Einsatz, das ist ganz schön hart, aber es lohnt sich“, sagt der Fußballfan, der im Flüchtlingsheim neben dem Kinderkrankenhaus Auf der Bult in einem rund 15 Quadratmeter großen Einzelzimmer wohnt. Jeden Monat schickt er 250 Euro in den Sudan. „Wenn jemand dort krank ist, auch mehr. Es ist wichtiger, dass die was haben, als dass ich was habe“, findet der Moslem, der jeden Freitag die Moschee besucht.

Als die letzte NP im Briefkasten steckt, frage ich nach Wünschen, Träumen. „Einen Job, eine Frau heiraten, drei Kinder, viel Spaß“, sagt Ibrahim Salih. Der Flüchtling aus dem Sudan ist auf einem guten Weg.

Von Christoph Dannowski