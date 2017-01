| Andreas Voigt

Handel

Hickhack um offene Sonntage geht weiter

Die eine Veranstaltung ist vom Tisch, die anderen Termine sind noch immer nicht in trockenen Tüchern: Die Festsetzung der verkaufsoffenen Sonntage in Hannover gestaltet sich auch am Beginn des neuen Jahres weiter äußerst schwierig. Grund: Handel und Stadt als Genehmigungsbehörde müssen einen bedeutsamen Grund für die Sonntagsöffnungen finden, der wichtiger ist als das Einkaufen selbst.