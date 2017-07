RENDEZVOUS

Schönheit ist nicht alles. Um Miss NP zu werden, müssen die Kandidatinnen auch Rhythmusgefühl, Koordination, Köpfchen und Selbstbewusstsein ha­ben. All das wird ihnen vor dem Finale schon mal beim Catwalk-Kurs mit Anissa Bothe (28) abverlangt.

Hannover. Heute Abend muss der Einlauftanz sitzen. Die Schritte sind einfach, aber die Aufregung spielt eine große Rolle. „Auf der Bühne müsst ihr selbstbewusst laufen können“, gibt Anissa Bo­the zu verstehen. Sie ist Tanzlehrerin in der Tanzschule ihrer Mutter Susanne Bothe, Vize-Miss Niedersachsen 2012 und Miss Herbst 2011 – mit Miss-Wahlen kennt sie sich also aus.

Im Reißverschlussverfahren laufen die Finalistinnen über die Tanzfläche. Vorher wurden die Startnummern ausgelost. Sylvia Hamacher (24) muss als Startnummer eins nun immer vorweglaufen. Die Maße der NP-Bühne sind mit Stangen auf dem Boden markiert. Der Laufsteg ist vorne schmaler als gedacht. „Jetzt wärst du von der Bühne gefallen“, sagt Janine Beckefeld (22), Miss NP 2014 und Organisatorin der Wahl, zu Sonia Ashfaq (23).

Unermüdlich dreht Janine Beckefeld Videos und macht Fotos von den Proben für die Whats-App-Gruppe „Miss-NP-Finale“, denn drei junge Frauen konnten nicht kommen. Einen Nachteil sollen sie von ihrer Abwesenheit aber nicht haben.

„Hot 2 Touch“ von Felix Jaehn dröhnt im Tanzsaal in Laatzen aus den Boxen. Konzentration – und los geht es! Laufen, posen, drehen, auf Position stellen – alles im Takt. Der erste Durchgang läuft noch holprig, aber dann werden die Schritte besser. Discoschritt, Klatschen oben, Klatschen unten. Das alles natürlich auf hohen Schuhen und in langen Kleidern beim Finallauf. Dann müssen sie sich der Jury stellen. Startschuss ist um 20.40 Uhr, die Entscheidung fällt um 21.35 Uhr. In den Pausen singen Isabel Krämer und Alexander Jahnke live.

Von Karina Hörmann