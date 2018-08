Es gibt Dinge, die man gut sammeln kann: Briefmarken, Spielzeuglaster oder Untersetzer gehören bestimmt dazu – Kinderpornografie allerdings nicht. Am Amtsgericht Hannover musste sich ein 40-Jähriger für seine unglaubliche Sammlung an entsprechenden Bildern und Videos verantworten: Über 11 000 Dateien waren in seinem Besitz.