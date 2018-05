Hannover

"Es ist an der Zeit für uns, etwas zurückzugeben“, sagt Herrenhäuser-Chef Christian Schulz-Hausbrandt. Vor acht Jahren habe die Brauerei in Herrenhausen vor dem Aus gestanden. Der großen Solidarität der Menschen aus Stadt und Region Hannover sei es zu verdanken gewesen, dass die Herrenhäuser Brautradition in diesem Jahr ihr 150. Jubiläum feiern könne. „Anlass genug, diesen runden Geburtstag auf eine ganz besondere Weise zu feiern", sagt Axel Schulz-Hausbrandt, der zweite geschäftsführende Gesellschafter neben Christian Schulz-Hausbrandt. Gemeinsam mit zahlreichen Initiativen und unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Stefan Schostok initiiert die Privatbrauerei deshalb die Aktion "hannoverbunden" – eine Plattform für lokale Projekte und soziale Initiativen aus Stadt und Region Hannover, die Unterstützung brauchen. Auftakt für "hannoverbunden" ist ein Geburtstagsfest der Brauerei am Sonnabend, 2. Juni, 18 Uhr, auf dem Kröpcke - mit den hannoverschen Bands ‚Terry Hoax‘ und ‚Ich kann fliegen‘. Die Herrenhäuser rechnet mit rund 5000 Besuchern zu diesem kostenlosen Open-Air-Fest.

Mehr als nur ein Brauereifest

Ebenfalls Teil der Feierlichkeiten: In den vergangenen Tagen verschickte die Privatbrauerei eine Art Liebeserklärung an rund 145.000 Haushalte in Stadt und Umland. Der Brief stammt aus der Feder des Hannoveraners Tobias Kunze, einem der bekanntesten Poetry-Slammer Deutschlands. „Hannover ist für viele eine Liebe auf den dritten Blick, eine Stadt mit Ecken und Kanten, eben etwas ganz Besonderes. Genauso wie die Menschen“, so Kunze. Dennoch sei es ihm nicht leichtgefallen, die Zeilen zu verfassen: „Für mich war es eine Ehre und zugleich eine große Herausforderung mit Worten genau das Gefühl zu treffen, das uns hier verbindet.“

Im Mittelpunkt des Jubiläums aber steht die Plattform "hannoverbunden", die lokalen Projekten Gehör verschafft, die sonst über keine oder nur eine schwache Stimme in der Öffentlichkeit verfügen. Hier können sich Besucher über soziale Projekte und ehrenamtliche Engagements aus Stadt und Region informieren und sie unterstützen. Interessierte können dabei selbst entscheiden, ob und in welcher Form sie ein Projekt unterstützen. Ob durch Zeit-, Geld- oder Sachspende ist jedem selbst überlassen. „Jeder kann ein Teil von "hannoverbunden" werden, egal in welcher Form, und dabei helfen, etwas zu bewegen und unsere Heimat zu verändern. Wichtig dabei ist Zeit, persönliches Engagement und Zusammenhalt“, so Axel Schulz-Hausbrandt. Das Bollerwagen-Café beispielsweise ist bereits Teil von "hannoverbunden". Es unterstützt wöchentlich zwischen 80 und 150 notleidende Menschen. Jeden Dienstag versorgen die ehrenamtlichen Helfer vom Bollerwagen-Café obdachlose und bedürftige Menschen mit einer warmen Mahlzeit, Lebensmitteln, Schlafsäcken und Isomatten sowie Kleidung. Das Ziel des Bollerwagen-Cafés ist es, den Menschen zu helfen, die sich oftmals nicht selbst helfen können – sei es durch ein einfaches Gespräch oder Sach- und Lebensmittelspenden. Wichtig für die Brauerei: das Projekt soll auch über das Jahr 2018 Bestand haben.

Konzerte in Kiosken

Und das feiert die Brauerei ebenso: Hannovers Kioskkultur. „Zwar stehen die Plattform "hannoverbunden" und das soziale Engagement im Vordergrund unseres Jubiläums, aber natürlich wollen wir unser Jubiläum auch gebührend mit unseren Fans feiern“, so Axel Schulz-Hausbrandt. Wir gehen dorthin, wo sich das Leben abspielt und veranstalten eine Reihe von Konzerten in den Kiosken der Stadt. Das erste Konzert findet am 28. Juli, dem ersten Hannover Kiosk-Tag, mit der Studenten-Kult-Band ‚Liedfett‘ statt. „Wir freuen uns darüber, mit unserer Konzertreihe ein offizieller Teil der UNESCO City of Music zu sein und hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur Bewahrung der Kioskkultur von Hannover zu leisten“, sagt Axel Schulz-Hausbrandt. Vor welchem Kiosk zum Auftakt gespielt wird, und welche Kioske mit welchen Bands noch folgen, steht aktuell allerdings noch nicht fest. Das will die Brauerei in Kürze bekannt geben.

Alle Infos zur Aktion "hannoverbunden" unter www.hannoverbunden.de

