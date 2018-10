WENNIGSEN

Die 78 Jahre alte Bewohnerin eines Wohnhauses am Steinkrüger Weg im Wennigser Ortsteil Bredenbeck hat bei einem Feuer in ihrer Wohnung eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilt die Polizei mit. Der Brand war am Dienstag um kurz vor 10 Uhr ausgebrochen. Die Seniorin hatte die Rettungskräfte noch selber alarmiert, nachdem sie durch ein Knistern auf den Küchenbrand im Erdgeschoss aufmerksam geworden ist.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits Rauch aus den Fenstern des Wohnhauses ausgetreten, zudem stand die Küchenzeile in Flammen, so die Polizei weiter. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindern, so dass das Haus weiter bewohnbar ist. Die 78 Jahre alte Hauseigentümerin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht. Die Brandermittler gehen als Ursache für das Feuer von einem Kochfeld aus, dass versehentlich nicht ausgeschaltet wurde. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 20000 Euro an.

Von Andreas Voigt