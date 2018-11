Hannover

Nach dem eindrucksvollen Sonnenuntergang am Mittwoch zeigte sich der Herbst auch am Donnerstagmorgen von seiner fotogensten Seite. Kräftige Goldtöne und ein Frühnebel, der sich wie ein sanfter Filter über die Landschaft legt, verwandelten die Wiesen und Felder in der Region in malerische Herbstlandschaften.

Besonders eindrucksvolle Aufnahmen des Sonnenaufgangs gelangen dem dpa-Fotografen Julian Stratenschulte. Auf Twitter teilte er am Morgen ein Video, das einen Drohnenflug über die Feldflur bei Sehnde zeigt.

Bis zum Wochenende bleibt Zeit den ausgehenden Spätherbst zu genießen. In der Nacht auf Sonntag kann es Nachtfrost geben, und es wird winterlich.

Von RND/mm