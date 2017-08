© Elsner

Hannover

Herabstürzender Ast: Mann verstirbt in Klinik

Im Maschpark hat sich in der Nacht zum Sonnabend ein Drama abgespielt. Ein Mann (31) aus Springe ist von einem herabfallenden, etwa 40 Zentimeter dicken Ast getroffen worden. Das Opfer verstarb am späten Sonntagabend in der Klinik, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.