Hannover/Hemmingen

Nach wochenlanger und akribischer Fahndung hat die Polizei am Dienstag einen Verdächtigen festgenommen, am 19. August eine 22 Jahre alte Frau in Hemmingen-Arnum vergewaltigt haben soll. DNA-Spuren brachten die Ermittler auf die Spur des Mannes, den die Polizei nach der Tat mit einem Phantombild gesucht hatte.

Der Täter hatte die 22-Jährige, die mit dem Rad auf dem Heimweg war, am 19. August gegen 2 Uhr mit einem Rad verfolgt, schließlich gerammt und zu Fall gebracht. Dann schlug er mit einem unbekannten Gegenstand auf sie ein und vergewaltigte sie. Ein vorbeikommender 46-Jähriger sah das und kam der Frau zur Hilfe, der Täter flüchtete

Der Mann wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Von sbü/RND