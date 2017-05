Stadionkonzert

Wer glaubte, mit fünf Auftritten in Hannover in 2017 sei der Bedarf an Helene Fischer abgedeckt, irrt: Auch 2018 kommt die Schlager-Popsängerin nach Hannover - zu einem Open-Air-Konzert.

Hannover. Das Konzert - Stand der Dinge ist diesmal nur ein Auftritt in Hannover - soll am 17. Juli 2018 in der HDI-Arena stattfinden. Das gibt sie in einem Videoclip auf Youtube bekannt.

In diesem Jahr tritt sie am 12., 13., 15., 16. und 17. September in der TUI-Arena auf. Bereits am 12. Mai erscheint ihr neues Album "Helene Fischer". Tickets im Ticketshop der NP.