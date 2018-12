Hannover

Die Getränke sind nicht nur sehr lecker, sondern auch schnell vorbereitet. Ein Tipp noch vom Profi: „Zitrusfrüchte sollte man immer in Bioqualität kaufen. Wenn man die Schale benutzt, müssen die Früchte vor der Zubereitung ordentlich gewaschen werden.“

HEISSE SCHOKOLADE MIT MARSHMALLOWS

Heiße Schokolade mit Marshmallows Quelle: Christian Behrens

Die Zartbitterschokolade in kleine Stücke hacken. Die Milch, den ungesüßten Kakao, Vanillezucker und die zerhackte Schokolade in einen kleinen Topf geben. Unter Rühren die Milch so lange erhitzen, bis die Schokolade geschmolzen ist, dabei aber aufpassen, dass die Milch nicht anfängt zu kochen. Die Sahne mit dem Zucker mit dem Handrührgerät steif schlagen. Nun die heiße Schokolade in Tassen füllen und die Sahne darauf geben. Die Mini-Marshmallows auf Holzspieße stecken und flambieren. Die flambierten Mini-Marshmallows nun als Dekoration auf der Sahne verteilen. Ein Klassiker!

ZUTATEN FÜR 4 GETRÄNKE

1 Liter Milch, 2 Päckchen Vanillezucker, 2 Esslöffel Kakao (ungesüßt), 160 Gramm Zartbitterschokolade, 1 Beutel Mini-Marshmallows, 250 Milliliter Schlagsahne, 30 Gramm Zucker

BLUTORANGENCOCKTAIL

Blutorangen Cocktail mit Granatapfe Quelle: Christian Behrens

Blutorangensaft mit dem Gin in einem Shaker kräftig schütteln. Die Eiswürfel in die vier Gläser geben und den Saft-Gin-Mix darüber gießen, Granatapfelkerne darüber streuen. Mein Favorit!

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

600 Milliliter, Blutorangensaft, 8 Zentiliter Gin, 16 Eiswürfel, 8 Teelöffel Granatapfelkerne

HEISSE WEISSE EIERLIKÖRSCHOKOLADE

Heiße Weiße Schokolade Quelle: Christian Behrens

Mit einem Küchenhobel etwas weiße Schokolade in Späne hobeln, für die Garnitur zurücklegen. Sahne und Vanillezucker in ein Gefäß geben und mit einem Handrührgerät steif schlagen. Milch erhitzen und unter Rühren die restliche weiße Schokolade darin schmelzen. Eierlikör unterrühren und in Gläser füllen. Einen großen Esslöffel der geschlagenen Sahne auf das Getränk geben und mit den weißen Schoko-Spänen dekorieren. Ohne Alkohol kommt es auch bei Kindern sehr gut an. Köstlich!

ZUTATEN FÜR 4 GETRÄNKE

1 Liter Milch, 300 Gramm weiße Schokolade, 8 Zentiliter Eierlikör, 250 Milliliter Sahne, 2 Päckchen Vanillezucker

WEIHNACHTLICHER HONIGANANASTEE

Weihnachtlicher Honigananastee Quelle: Christian Behrens

Das Wasser mit Honig, Salz, Zimtstangen und Nelken zum Kochen bringen und etwa vier Minuten köcheln lassen. Den Ananassaft und den schwarzen Tee dazugeben und aufkochen lassen. Die Orangen auspressen und den Saft zum Tee geben. Die Zitronen ebenfalls auspressen und den Tee damit abschmecken. Perfekt für die kalten Tage!

ZUTATEN FÜR 4 GETRÄNKE

2 Esslöffel Honig (flüssig), 2 Stangen Zimt, 6 Gewürznelken, 1 Prise Salz, 550 Milliliter Wasser, 200 Milliliter Ananassaft, 600 Milliliter warmer schwarzer Tee, 2 Zitronen,1 Orange oder Apfelsine

CHAMPAGNER MIT GEWÜRZKUMQUATS

Champagner mit Gewürzkumquats Quelle: Christian Behrens

Kumquats waschen, würfeln und dabei die Kerne entfernen. Die Kumquats mit dem Zucker, den Gewürzen und dem Orangensaft mischen, die Mischung etwa 35 Minuten kochen, dann erkalten lassen. Kumquats durch ein Sieb gießen, in Gläser verteilen, mit Champagner oder Sekt aufgießen und sofort servieren. Genießen Sie es!

ZUTATEN FÜR 4 GETRÄNKE

170 Gramm Kumquats (Bio-Qualität), 70 Gramm Zucker, 1 Zimtstange, 1 Vanilleschote, 2 Sternanis, 3 Kardamomkapseln, 1-2 Gewürznelken, 140 Milliliter Orangensaft, 1 Flasche gekühlter Champagner oder Sekt

WILLIAMS-TONIC

Williams-Tonic Quelle: Christian Behrens

Den Birnensaft oder das Birnenpüree und Eiswürfel in Gläser geben. Den Obstbrand hinzugeben und das Ganze mit dem Tonic Water aufgießen. Grenadine tropfenweise in den Drink geben, damit ein schöner Verlauf entsteht. Salute!

ZUTATEN FÜR 4 GETRÄNKE

Eiswürfel (nach Belieben), 800 Milliliter Birnensaft oder Birnenpüree, 12 Zentiliter Williams Obstbrand, 400 Milliliter Tonic Water (gekühlt), 15-20 Tropfen Grenadine