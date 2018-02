"Heiße Nächte" beim Opernball in Hannover

Oper

Draußen war es bitterkalt – drinnen gingen „Heiße Nächte“ los: Unter diesem Motto feierten Freitagabend 2200 Gäste den Opernball in Hannover.

Hannover. Mit karibischen Getränken und lateinamerikanischen Klängen, Salsa-Tänzern und Marilyn Monroe. Die Macher haben das komplette Opernhaus auf das Thema eingestimmt. Mit Riesenapplaus wurden Debütanten und Debütantinnen bei ihrem Einzug begrüßt – mit dem Walzer „Wiener Blut“ begann der Abend.

Im ersten Rang gab es im „Havanna Club“ tropische Rhythmen – heißer war es nur noch in einer echten Sauna, die in einem kleinen Barraum eingerichtet war. Beeindruckend wie jedes Jahr ist der Opernball in Zahlen: Dazu gehören unter anderem 300 Flaschen Champagner, 30 Kilo Limetten für die Caipirinha und 8000 Ananasblüten.