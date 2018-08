Hannover

Über Hannovers Altem Rathaus lag am Mittwoch ganz viel Liebe in der Luft. Im Akkord wurden dort am Vormittag Ehen geschlossen. 14 insgesamt. Für einen gewöhnlichen Mittwoch waren das nach Auskunft der Stadt „schon mehr als an anderen Wochentagen“. Aber in Hochzeitskreisen ist ein Schnapszahl-Datum wie der 8.8.18 schließlich auch nichts Gewöhnliches. Doch die Anziehungskraft der Schnapszahl scheint zunehmend zu schwinden. Die NP fragte bei vier glücklichen Brautpaaren nach, welche Bedeutung die Schnapszahl für sie spielt.

Nur dieses Datum: Kübra (23) und Ehemann Ozan Kizil (27) wollten unbedingt am 8. August 2018 heiraten. Es war zugleich der Hochzeitstag der Brauteltern. Quelle: Behrens

„Das Datum war uns sehr wichtig. Schon meine Eltern haben am 8.8.81 geheiratet. Wir wollten diese Tradition unbedingt aufgreifen“, erzählt die 23-jährige Kübra Kizil. Vor sechs Monaten, als die Hochzeitstermine vergeben wurden, war sie die Erste, die morgens beim Standesamt anrief. Und was wäre passiert, hätte es nicht mit diesem Datum geklappt? „Dann hätten wir nicht geheiratet. Zumindest nicht in diesem Jahr. Wir hätten bis zum 8.8.19 gewartet“, erzählt die Braut. Die große Hochzeitsfeier findet aber erst im Dezember statt. Ehemann Ozan Kizil: „Dann aber auch mit 700 Gästen.“

Und Küsschen: Denise (37) und Sebastian (39) Goldberg nach erfolgreicher Eheschließung im Alten Rathaus. Quelle: Behrens

Die Zahl 18 hat im Leben von Denise (37) und Sebastian (39) Goldberg seit Be­ginn ihrer fast 14-jährigen Beziehung eine große Rolle gespielt. „Wir haben uns am 18. Februar kennengelernt“, verrät die Braut. Hätte es da nicht auch irgendein Tag im Jahr 2018 getan? „Eine be­sondere Verbindung braucht ein besonderes Datum“, antwortet der Bräutigam und lächelt seine Frau sichtlich verliebt an. Die ergänzt: „Es musste einfach während des Maschseefestes sein. Das war schon immer unser Plan.“ Dass ihre Ehe wegen der Schnapszahl unter einem schlechten Stern stehen könnte, glauben beide nicht: „Wir waren zehn Jahre verlobt, haben zwei Kinder. Ich weiß genau, dass diese Frau die absolut Richtige ist!“

Unvergesslich: Emre (23) und Fatima (22) Simsek gefiel der harmonische Klang des Hochzeitsdatums. Seit knapp drei Jahren sind die beiden ein Paar – jetzt ein verheiratetes. Quelle: Behrens

Nach knapp drei Jahren Beziehung gingen gestern Fatima (22) und Emre (23) Simsek den Bund der Ehe ein. „Wir haben uns gedacht, das Datum können wir uns besser merken, außerdem harmonieren die Zahlen so schön“, so die 22-Jährige.

Der Masterplan: Alexander Stoller (35) überraschte seine Simone (27) bereits beim Antrag mit dem Hochzeitsdatum. „Es sollte einfach alles perfekt sein“, so der frischgebackene Ehemann. Quelle: Behrens

Bis ins letzte Detail hatte Alexander Stoller (35) die Hochzeit geplant, als er seiner Simone (27) im April den Antrag machte. „Es sollte einfach alles perfekt sein, und dazu gehört auch eine Schnapszahl. Außerdem ist der August doch ein toller Monat zum Heiraten“, sagt der 35-Jährige. Seiner Ehefrau gefiel der Masterplan offenbar: „Ich fand das sehr romantisch, was mein Mann da alles ohne mein Wissen auf die Beine gestellt hat.“

