Hannover

In einem Wohnheim für psychisch- und suchtkranke Menschen in Misburg soll es zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Beschuldigt ist ein Bewohner (35). Er soll sich am vergangenen Sonntag sexuell an einer 22-Jährigen vergangen haben, die nach Angaben von Staatsanwältin Katrin Söfker im Betreuungsteam der Einrichtung arbeitet. Gegen den Mann wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.

Der 35-Jährige soll in seinem Zimmer über die junge Frau hergefallen sein. Was sich genau abgespielt hat, ist laut Söfker noch unklar: „Die Ermittlungen zu den Tatumständen laufen noch.“

Erst wenige Wochen habe der Beschuldigte in dem Heim gelebt – er war zuvor aus der geschlossenen Psychiatrie entlassen worden. Dort war er wegen eines Gewaltdelikts untergebracht worden. Allerdings hatte die Tat keinen sexuellen Hintergrund.

Die 22-Jährige sei dem Angreifer am Sonntag entkommen und sei auf eine Tankstelle in der Nähe geflüchtet.

Von NP