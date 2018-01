Heckscheibe splittert auf Messeschnellweg: Zeugen gesucht

Polizei

Die Heckscheibe einer Frau ist am Mittwochvormittag während der Fahrt gesplittert. Möglicherweise wurde ein Gegenstand von einer Brücke auf das Auto geworfen. Die 37-Jährige und ihr Baby blieben unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Hannover. Die Mutter war am Mittwoch gegen 11 Uhr auf dem Messeschnellweg auf Höhe des ehemaligen Expo-Geländes in Richtung Süden unterwegs, als sie einen lauten Knall hörte. Beim Blick nach hinten bemerkte die 37-Jährige, dass die Heckscheibe gesplittert war. Ihrem auf dem Rücksitz schlafendem Säugling passierte nichts. Die Frau rief die Polizei. Diese konnte keinen verdächtigen Gegenstand am Auto finden, schließen aber einen Wurf von einer Brücke nicht aus.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich zu melden – insbesondere ein Mann mit olivgrünem Parka, der sich zu dem Zeitpunkt im Bereich der Brücke aufgehalten hat. Tel: 0511 - 109 8930

Es wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.