Hauptbahnhof zeitweise wegen Demo gesperrt

Hannover

Der Hauptbahnhof musste heute auf mehreren Gleisen gesperrt werden. Seit 20.40 Uhr fahren die Bahnen wieder regulär.

Hannover. Um 20.20 Uhr waren am Montagabend mehrere Personen auf den Gleisen des Hauptbahnhofs Hannover. 20 Menschen hatten sich ins Gleisbett der Bahnsteige 9 und 10 gelegt – waren aber nach fünf Minuten selbstständig aufgestanden und haben sich von den Gleisen wieder entfernt.

Diese waren vorher Teilnehmer einer Kundgebung von rund 100 Menschen am Flughafen Hannover. Sie protestierten gegen die türkische Offensive in der syrisch-kurdischen Stadt Afrin. Am Flughafen gab es laut Polizei allerdings keine besonderen Vorkommnisse. Die Bundespolizei hat Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wegen Verstoßes gegen die Bahnbetriebsordnung.

Der Bahnhof musste nicht komplett gesperrt werden. Viele Züge sind teilweise trotzdem gefahren, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. Einzelne Gleise wurden nacheinander gesperrt.

Gegen 20.40 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Von hee