Hannover

Der Messerstecher (53) vom Hauptbahnhof war bei der Tat sturzbetrunken. Ein Alkoholtest ergab, dass der Rumäne 3,68 Promille intus hatte, als er am Freitag einen 48-Jährigen niedergestochen haben soll. Er sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde er am Sonnabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Das Bahnhofsgebäude am Freitag gegen 11.15 Uhr: Unweit des Seiteneingangs beim ZOB gerieten die beiden Männer, die der Trinker-/Obdachlosen-Szene angehören, lautstark aneinander. Der 53-Jährige versetzte dem Jüngeren dann einen Stich in den Oberkörper. Zugestochen haben soll der Angreifer mit einem Messer – das weiter verschwunden ist. „Die Tatwaffe konnte bislang nicht gefunden werden“, bestätigte Polizeisprecher Philipp Hasse der NP am Sonntag.

Der Täter war nach der Attacke aus dem Bahnhof in Richtung ZOB gerannt. Wenig später soll er zurückgekommen und durch das Bahnhofsgebäude in Richtung Ernst-August-Platz geflüchtet sein. Dort wurde er schließlich von Beamten der Bundes- und der Landespolizei festgenommen.

Sein Alkoholtest ergab 3,68 Promille. „Dem Mann wurde auch eine Blutprobe entnommen“, so Hasse. Am Sonnabend wurde der 53-Jährige einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Von Britta Mahrholz