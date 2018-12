Hannover

Der 53-jährige Mann, der am Freitag einen 48-Jährigen im Hauptbahnhof Hannover niedergestochen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde er am Sonnabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Der Angreifer war bereits kurz nach der Tat in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, ist noch immer unklar. Offenbar handelte es sich um einen Streit innerhalb der Obdachlosenszene am Hauptbahnhof. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Von RND/ewo