Hannover

Beteiligt sind neben der Bundespolizei die Polizeidirektion Hannover, das Landeskriminalamt sowie Feuerwehr und Rettungskräfte. Während der Übung werden Platzpatronen und Knallkörper eingesetzt. Statisten mimen Verletzte – inklusive Theaterblut. Insgesamt sind 700 Menschen beteiligt. Die Übung soll bis zum Morgen dauern.

„Wir üben hier unter sehr realistischen Bedingungen eine Lage, von der wir hoffen, dass sie nie eintritt“, so der Präsident der Bundespolizei Hannover, Martin Kuhlmann. „Es geht darum, dass verschiedene Polizeieinheiten zusammenwirken.“

Die meisten Einsatzkräfte wissen nicht, was auf sie zukommt. Vorbilder der Szenarien sind die Anschläge in der Pariser Innenstadt (2015) sowie die Explosionen in Londoner U-Bahnen (September 2017). Reisende sehen von der Übung nichts: Das Geschehen spielt sich hinter Sichtschutzwänden ab, die Absperrungen reichen vom Haupteingang bis zum Gleis 4. Immer wieder informieren Lautsprecherdurchsagen Reisende über die Übung.

Die Bundespolizeiakademie hat bundesweit Übungen dieser Art vorbereitet. Vergleichbare Übungen gab es bereits in Berlin, Leipzig, Lübeck oder München.