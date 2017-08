Unfall

Ein Mann stützt sich im Hauptbahnhof Hannover an einem anfahrenden ICE ab, verliert das Gleichgewicht und gerät unter den Zug - nach dem Vorfall vom Dienstagabend büßt der 49-Jährige möglicherweise seine Hand ein.

Hannover. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Zeugen berichten, der Mann sei getorkelt. Der Vorfall spielte sich an Gleis 7 ab. Der ICE war in Richtung Hamburg unterwegs.