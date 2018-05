Hannover

Die Bundespolizei hatte zeitweise am Mittwochnachmittag angeordnet, dass Züge nur in Schritttempo in den Bahnhof ein- und ausfahren dürfen. Ein Mann hatte gedroht, sich vor einen Zug zu werfen. Laut Bahn kam es nicht zu Ausfällen, sondern nur zu leichten Verspätungen. Die Polizei sprach von präventiven Maßnahmen.