Geht es mit der Rathaus-Affäre und der damit verbundenen Personaldebatte um Kulturdezernent Harald Härke zeitnah zu Ende? Am Sonnabend beim Parteitag der hannoverschen SPD kündigte OB Stefan Schostok den Mitgliedern ein schnelles Ende an. „Das Problem wird sich lösen“, sagte er. Er rechne damit, dass der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 14.Juni, Dezernent Harald Härke vom Dienst suspendiere. Und er stellte klar, dass er die Fäden in der Hand halte, aus rechtlichen Gründen in den vergangenen Monaten aber habe schweigen müssen.

Unterdessen hat sich Harald Härke über das soziale Netzwerk Facebook zu Wort gemeldet und eine Mediation oder Vermittlung zwischen allen Beteiligten vorgeschlagen, um das „Feuer unter Kontrolle zu bringen.“ „Noch ist es nicht zu spät, in den Dialog zu treten“, schreibt Härke.

Und weiter: „Ich bin bereit meinen Teil zur Lösung des Konflikts definitiv beizutragen. Ich bin der Letzte in dieser Situation, der an seinem Stuhl klebt.“ Was genau er damit meint, bleibt spekulativ. Ob auch ein Rückzug vom Dezernenten-Stuhl gemeint ist, ließ er auch auf NP-Nachfrage am Sonntag offen.

Der Fall Härke ist nun auch offiziell ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Wie berichtet, ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurf des Geheimnisverrates eingeleitet. Eine zweite Anzeige der Stadt wegen Untreue ist bei der Behörde noch nicht eingetroffen. Hier geht es um rechtswidrige Gehaltsaufschläge für zwei Beamte, einer davon ist der Leiter des OB-Büros Frank Herbert. Der hatte allerdings die Gehaltsaufstockung von Härke über Monate verlangt wie aus Unterlagen hervorgeht, die Herbert der Presse übergeben hatte. Darin forderte er noch mehr Zusatzzahlungen – und erklärte das sogar für rechtmäßig.

