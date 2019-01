HANNOVER

Irma Rohde (83, Name geändert) wird den 7. Juli 2018 sicher nie vergessen. Es war einer dieser heißen Juli-Nächte 2018. Ein Geräusch ließ die Seniorin in ihrem Ricklinger Altenheim aus dem Schlaf schrecken. Sie sah, wie sich zwei Einbrecher mit einer Taschenlampe in ihrer Wohnung umschauten. Mutig fragte Irma Rohde: „Was machen Sie denn da?“ Aufgescheucht flohen die Einbrecher. Sie ließen einen Kosmetikbeutel und ein Parfüm mitgehen.

Die beiden Einbrecher sollen Albert M. (34) und Christina W. (35) gewesen sein. Sie müssen sich jetzt im Landgericht wegen diverser Einbrüche und Drogenhandels verantworten. Bei einer Durchsuchung in ihrer Wohnung fanden Polizisten auch noch 41 Gramm Heroin. Christina W. ist hochschwanger.

Das Bemerkenswerte an diesem seltsamen Paar ist, dass sie auf Einbruchstour gingen, selbst wenn die Leute zu Hause waren. Bei einem weiteren Einbruch soll Albert M. einem Opfer mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet haben, um zu sehen, ob die Frau schläft. Sie stellte sich schlafend, die Einbrecher zogen ab.

Die elf Taten haben sich vom 25. Mai und 10. Juli 2018 zugetragen. Häufig war die Beute gering. Einmal stahlen die Einbrecher einer Seniorin lediglich Schmerztabletten. Die Staatsanwältin beziffert den Wert der Beute auf 1000 Euro Bargeld und 9500 Euro an Schmuck und weiteren Wertsachen.

Auf Grund der Vorgehensweise gerieten die Angeklagten in Verdacht. Doch die Observationen ergaben nichts. Erst als Teile der Beute im Pfandhaus auftauchten, war die Zeit reif. Bei einer Hausdurchschung fanden Polizisten eine Louis Vuitton Handtasche, die aus einem Autoaufbruch stammte, sowie Schlüsselbunde und Mitgliedskarten von Einbruchsopfern.

Die Anwälte der Angeklagten kündigten Aussagen ihrer Mandanten an. Albert M. will sich allerdings nicht psychiatrisch begutachten lassen. Er hatte bereits eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach einer Woche abgebrochen. Er soll heroinabhängig sein. Ob die hochschwangere Angeklagte auch dieser Droge verfallen ist, geht aus den Akten nicht klar hervor. Richter Stefan Joseph meinte zu der angekündigten Aussage der Angeklagten: „Aber nicht, dass dann doch keine Einlassung erfolgt. Und der Prozess wegen der Geburt platzt. Habe ich alles schon erlebt. Die trockene Antwort von Anwalt Dimitrios Kotios: „Da steckt man nicht drin.“

Von Thomas Nagel