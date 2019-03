LAATZEN

Der Bundesgerichtshof ( BGH) hat das harte Urteil gegen zwei Trickbetrüger bestätigt. Wie ein Sprecher das Landgerichts Hildesheim am Donnerstag mitteilte, wurde die Revision der Verteidiger als unbegründet zurückgewiesen.

Im Februar 2018 wurden die beiden Täter (damals 34 und 28 Jahre) zu fünf Jahren und drei Monaten beziehungsweise vier Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die beiden Männer hatten in Laatzen, Hannover, Sarstedt und Gifhorn rund 46 000 Euro ergaunert. Tatzeit: 15. Mai bis 5. Juli. Die Masche war immer gleich: Ältere Frauen im Alter von 79 bis 96 wurden von der „ Polizei“ angerufen. Inhalt der Anrufe: Ihr Geld sei in Gefahr. Die Frauen wurden aufgefordert ihre Ersparnisse der „ Polizei“ auszuhändigen. Also deponierten die Frauen das Geld zum Beispiel im Briefkasten. Dort holten die Verurteilten das Geld ab. Wobei die beiden Männer als „Geldboten“ 1000 Euro je Lieferung erhielten, den Reste bekamen die Hintermänner.

Eine aufmerksame Bankangestellte in Gifhorn war verantwortlich für den Ermittlungserfolg. Als eine Kundin 10 000 Euro abheben wollte, wurde sie misstrauisch und alarmierte die Polizei. So konnten die beiden Trickbetrüger am 5. Juli 2017 festgenommen werden.

Von Thomas Nagel