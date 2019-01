Hannover

Die Polizei in Hannover sucht Zeugen, die Hinweise geben können auf einen nach einem Unfall mit einer Radfahrerin davongefahrenen Autofahrer: Vergangenen Mittwochabend gegen 18.10 Uhr hatte der bislang unbekannter Autofahrer eine 28 Jahre alte Radlerin an der Anna-Zammert-Straße in der Südstadt angefahren, so dass sie stürzte und sich dabei leicht verletzte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Radlerin in Richtung Bischhofsholer Damm unterwegs. Als sie nach links in die Tiestestraße abbog, erfasste sie ein in gleicher Richtung fahrender Pkw und sie stürzte. Der Autofahrer kümmerte sich jedoch nicht um das Unfallgeschehen und setzte seine Fahrt in Richtung Bischhofsholer Damm fort.

Einige Passanten eilten der Frau zur Hilfe. Die 28-Jährige erstattete später Anzeige und begab sich anschließend in hausärztliche Behandlung.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen VW mit hannoverschem Kennzeichen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, insbesondere die Ersthelfer, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Südstadt unter der Rufnummer 0511 / 1 09 32 17 entgegen.

Von rahü