Hannoversches Start-up "Filmklar" startet durch

Gut aufgestellt: Felix Lehmann (links) und Lennart Giesler vor ihrem Start-up Filmklar in der Dragonerstraße.© Wilde

Videoproduktion

Ein warmer Sommerabend. Rotwein auf der Dachterrasse. Damit fing es an. „Wir haben etwas getrunken und einfach rumgesponnen“, sagen Felix Lehmann (29) und Lennart Giesler (23) über die gedankliche „Geburtsstunde“ ihres Unternehmens. Oben, über den Dächern Hannovers. Heute sind beide auf dem Weg nach ganz oben. Ihr Start-up „Filmklar“ hat – knapp ein Jahr nach der Gründung – einen Deal mit einem der größten deutschen Mobilfunkanbieter an Land gezogen.

Hannover. Produktvideos, Animationen, Imagevideos für Unternehmen oder Werbefilme – das ist die Welt von Lehmann und Giesler. Und ihre ganze Leidenschaft. Ihre Augen leuchten, wenn sie davon erzählen, von den kleinen und großen Erfolgen. Vor eineinhalb Jahren lernten sie sich als Angestellte in der Branche kennen, bevor sie den Schritt ins Ungewisse wagten.

Der erforderte Mut – und natürlich finanzielle Abstriche, denn die beiden steckten ausschließlich eigenes Geld in den Aufbau von Filmklar, in die Beschaffung von Kameras, Licht und Technik. Investoren ließen sie nicht hinein. „Das ist unser Ding, die Selbstständigkeit ist uns wichtig“, erklärt Felix Lehmann. Unterstützung gab es von ihren Mentoren Andreas Stein von Steindesign und Joachim Maiß von der Me­dienschule in Hannover.

Inzwischen hat Filmklar bereits vier Mitarbeiter und eigene Unternehmensräume in der Dragonerstraße. Das kleine Team, ergänzt durch freie Mitarbeiter, produziert „Bewegtbilder“ im großen Stil. Vor allem für online. Ob Imagefilm oder kurze Videosequenzen für die sozialen Medien: Filmklar berät Un­ternehmen, wie sie die digitale Welt nutzen können, und entwirft ganze Werbekampagnen. „Wir haben das Rad in Sachen Bewegtbilder nicht neu erfunden“, erklärt Lehmann selbstbewusst, „aber runder gemacht.“

Ihr Konzept kommt an – inzwischen auch bei den ganz Großen: Im Januar klopfte Vodafone an. Der zweitgrößte Mobilfunkanbieter in Deutschland wollte Filmklar als Filmproduzenten. Offenbar hatten sich die Fähigkeiten in den richtigen Kreisen herumgesprochen.

Ein paar größere Aufträge hatte Filmklar 2017 bereits verbucht. „Mit Vodafone Nord klopfte aber ein Unternehmen an, das besonders hohe Qualität gewohnt ist. Auch die deutsche Leitagentur und der Sitz in Großbritannien waren informiert. Wir wussten: Das kann jetzt ein Sprungbrett oder ein Sargdeckel sein.“ Der Druck: groß. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten: vorhanden.

Innerhalb von drei extrem arbeitsintensiven Wochen lieferte Filmklar einen „Teambuilding-Film“ ab, der zu­nächst für die interne Mitarbeiter-Motivation bei Voda­fone gedacht ist, aber auch in den Shops gezeigt werden und sogar zu einem Werbespot erweitert werden kann. Inklusive Mini-Auftritt von 96-Spieler Salif Sané als charmantes Beiwerk.

Auf so eine Leistung darf man stolz sein, oder? „Klar, aber abheben kommt nicht infrage. Wir wissen, es kann schnell nach oben, aber ge­nauso schnell wieder runter gehen.“, sagen die Jung-Unternehmer. Giesler: „Immer größere Projekte, immer mehr Umsatz: Das ist nicht alles: Klar will man am Ende finanziell frei werden, aber mit dem eigenen Traum. Und den leben wir im Mo­ment.“

Von Simon Polreich