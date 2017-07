Vorschau

Guten Morgen Hannover! Der Mittwoch (19. Juli) wird heiß. Neben dem hochsommerlichen Wetter hat der Tag aber auch spannende Themen zu bieten. Unter anderem neigt sich der NSU-Prozess dem Ende - am Mittwoch werden die Plädoyers gelesen.

Hannover

Tragische Hintergründe zum Grillunfall: Stellt sich der tödliche Grillunfall, bei dem ein 44 Jahre alter Asylbewerber starb, als Verkettung unglücklicher Handlungen heraus? Denn erst Tage nach dem Vorfall ergab sich, dass das Opfer, das eine 16-jährige Tochter hinterlässt, nicht selbst den Brennspiritus in die Flammen geschüttet hatte.

Deutschland/Welt

Einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse in Deutschland geht auf die Zielgerade. Im Mammutverfahren um die NSU-Mordserie beginnen heute in München die Plädoyers.

Hungrige Stare haben in diesem Jahr wiederholt Obstbauern das Leben schwer gemacht und tonnenweise Heidelbeeren von den Feldern gefressen. Diese Saison sei das Problem besonders massiv, sagte der Vorsitzende des Bundes Deutscher Heidelbeeranbauer, Heiner Husmann.

Sport

Am Dienstagmittagwird in der Tui-Arena das neue Recken-Trikot vorgestellt.

Die 104. Frankreich-Rundfahrt hat sich zum Sekunden-Krimi entwickelt. Noch ist nichts entschieden. Die Rivalen von Spitzenreiter Chris Froome haben weiter alle Chancen. Dafür müssen sie aber attackieren. Die erste Alpen-Etappe bietet dafür einige Gelegenheiten.

Wetter

Hochsommerliche Temperaturen in Hannover: Die Sonne scheint bei bis zu 30 Grad heute mindestens 14 Stunden. Das ideale Badewetter. Nach der Arbeit in die Badesachen schlüpfen und zum See fahren.

Verkehr

Auf der A2 Dortmund in Richtung Hannover besteht vor Bad Eilse Gefahr durch Holzteile auf der Fahrbahn.

Achtung: Auf der A7 ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Denn zwischen Evendorf und Egestorf befindet sich ein defekter Lkw auf der Fahrbahn.