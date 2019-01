Hannover

Wie dringend die Südschnellweg-Brücke über die Hildesheimer Straße ersetzt werden muss, hat die erneute Sperrung Anfang Januar deutlich gemacht. Kaputte Teile mussten ausgetauscht werden. Um Ostern sind weitere Arbeiten geplant. Eine Entscheidung für einen Nachfolgebau ist allerdings immer noch nicht in Sicht. Tunnel oder neue Brücke? Dabei geht es wohl vor allem ums Geld.

Schon im Herbst 2017 hatte die für die Planung zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr verkündet, dass der Bund dem Bau des favorisierten Tunnels zugestimmt habe. Schon bald sollte es dafür auch eine schriftliche Genehmigung geben. Die jedoch steht mehr als ein Jahr später immer noch aus.

Brücke wäre 80 Millionen Euro billiger

In der Politik gehen viele mittlerweile davon aus, dass der Bund der Stadt und möglicherweise auch dem Land eine möglichst hohe Beteiligung an dem Megaprojekt abpressen will. Denn der Tunnel, den Stadt und Land wollen, wäre mit rund 300 Millionen Euro Kosten etwa 80 Millionen Euro teurer als eine neue Brücke.

Der Bund hatte deshalb von der Straßenbaubehörde des Landes gefordert, dass sie auch zur in Hannover ungeliebten Brückenvariante detailliertere Planungen vorlegen muss, damit diese als Kostenvergleich herangezogen werden kann. Die entsprechenden Unterlagen haben die Planer mittlerweile übergeben. Deren Prüfung „sowie die Abstimmungen zwischen Bund, Land und Stadt hinsichtlich der Finanzierung“ sollen nun parallel zum weiteren Planungsprozess laufen, erklärt Sebastian Tacke von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Südschnellweg: Stadt und Land wollen nicht zahlen

Das von CDU-Mann Bernd Althusmann geführte Ministerium für Wirtschaft und Verkehr stellt allerdings klar, dass es sich nicht an den Kosten für einen Tunnel beteiligen wird. „Da der Südschnellweg eine Bundesstraße ist, liegen die Kosten beim Bund. Nach dem Bundesfernstraßengesetz gibt es derzeit keinen Ansatz für eine Beteiligung des Landes“, sagt ein Sprecher auf Anfrage der NP.

Auch die Stadt geht „nach wie vor von einer geringen Beteiligung aus“, nämlich für den Bau von Rampen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Womit sich eine Kostenbeteiligung von Land und Stadt an der Sanierung der Bundesstraße begründen ließe, teilte das Bundesverkehrsministerium auf Nachfrage der NP nicht mit. Die Prüfung der vom Land vorgelegten Unterlagen sei noch nicht abgeschlossen.

Tunnelbau würde sechs Jahre dauern

Laut Planer Tacke wirken sich die laufenden Abstimmungen „noch nicht auf den Rahmenterminplan aus“. Der Start des Planfeststellungsverfahrens für das Großprojekt sei „weiterhin für das dritte Quartal 2019 vorgesehen“. Der Bau einer provisorischen Brücke nördlich der maroden über die Hildesheimer Straße soll Mitte 2022 starten.

Der Baubeginn für den Tunnel ist nach Abriss der alten Brücke ab Mitte 2024 geplant. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr geht von einer Gesamtbauzeit von sechs Jahren aus. Sie betont, dass die Tunnelvariante „nach Ansicht aller fachlich Beteiligten, auch des Bundes“ bestmöglich die Belange aller an der Planung Beteiligten sowie die betroffener Dritter berücksichtige.

Dass die Brückenvariante doch nicht ganz vom Tisch war, war vor allem für Anwohner ein Schock. Sie wäre wohl doppelt so breit wie das heutige Bauwerk und aufgrund des Lärmschutzes auch deutlich höher.

Von Christian Bohnenkamp