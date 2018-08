Hannover

Heiß, heißer, Maschseefest – soll einer nochmal sagen, die Sause hätte keine maritimen Qualitäten! „Wir waren gerade im Türkei-Urlaub und hatten uns auf eine Abkühlung gefreut“, sagte Ayda Iciok (35) lachend. Pustekuchen, die Sängerin und Lebensgefährtin von Hannovers SPD-Chef Alptekin Kirci (47) hat es hier jetzt deutlich wärmer als in der Ägäis. „So fühlen wir uns halt wie am Meer“, so Kirci beim Eröffnungsempfang der Hannover Marketing GmbH.

So viel Hitze hatten Ariane Jablonka und ihr Mann Bernd Voorhamme (72) zuletzt im Mai, da urlaubten die Chefs des Klavierhauses Döll in Dubai. „Dort war es insofern angenehmer, dass wir nicht arbeiten mussten“, so die 50-Jährige. Jablonka hat schon beschlossen, jeden Tag zum Maschseefest zu gehen. „Bei der Hitze habe ich keine Lust zu kochen.“

Christian Schulz-Hausbrandt (43) hat überlegt, wo auf der Welt ihm mal so heiß war, eingefallen ist ihm nur ein Ort: „Das Sudhaus in der Brauerei. Da sind es locker 40 Grad“, so der Herri-Chef. In Thailand und Portugal, wo er zuletzt mit Gattin Anneke (29) war, gab es jedenfalls keine Hannover-Temperaturen. Hauke Jagau (57) konnte sich dagegen an einen Trip nach Portugal erinnern, da stieg er abends um elf aus dem Flugzeug, es waren 39 Grad. „Ähnlich dynamisch wie hier“, so der Regionspräsident.

Marlena Robin-Winn (71) zählte lässig auf: „Myanmar, Kambodscha, Seychellen, Mauritius – aber nirgends ist es so wie hier. Hannover ist und bleibt die schönste Stadt der Welt“, findet die Chefin des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers lässig.“

Die Vorfreude auf Urlaub hat Volker Kluwe (61) noch, in diesem Jahr geht es mit Ehefrau Angelika (61) in die Toskana. „Die Zeit auf dem Maschseefest wird ein kleiner Vorgeschmack auf die Reise sein, unser Aperitif quasi“, meinte der Polizeipräsident.

Im Madsack See-Salon am Nordufer empfing der Vorsitzende der Mediengruppe Thomas Düffert (49) auch so einige Gäste: Etwa Volksbank-Vorstand Jürgen Wache (58), Volker Müller (62) von den Unternehmerverbänden und den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse, Heinrich Jagau. Alle hatten eins gemein: Versprochen, schnell wiederzukommen, unter „mindestens fünfmal“ hat sich am Mittwoch eigentlich kaum einer verabschiedet. Kein Wunder – es ist halt die heißeste Party des Jahres.

Mirjana Cvjetkovic