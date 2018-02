Hannovers Prinzenpaar macht sich für Kinderhospize stark

Schwangere Prinzessin

In wenigen Wochen wird er selber Vater – doch Ernst August Erbprinz von Hannover (34) knüpft an diesem Sonnabend ein grünes Band der Solidarität mit allen Familien, die schwere Schicksalsschläge zu verarbeiten haben, weil ein Kind stirbt. „Die Einladung hat mich sehr geehrt, ich habe nun eine andere Perspektive auf mein eigenes Leben“, sagt er als Schirmherr beim Tag der Kinderhospizarbeit in der Orangerie Herrenhausen. Großartiges Signal: Seine hochschwangere Gattin Ekaterina (31) begleitete ihn.

Hannover. Leben und Sterben, Geburt und Tod sind in manchen Momenten nah beieinander. Anfang Juli 2017 hatten Ernst August jr. und die russische Designerin Ekaterina Malysheva in Hannover geheiratet, dem sympathischen jungen Paar flogen damals die Herzen zu. Nur zwei Monate später wurde bekannt, dass das Paar das erste Baby erwartet – im März ist Geburtstermin. Der Erbprinz gilt als besonnener, ernsthafter junger Adliger, der über den Tellerrand hinausblickt. „Wir haben mit der Anfrage der Schirmherrschaft offene Türen eingerannt“, so Martin Gierse, Geschäftsführer des deutschen Kinderhospizvereins. „Das Thema hat ihn als Mensch angesprochen und berührt.“

Aufmerksam verfolgt Prinzessin Ekaterina die Vorträge und Diskussionsrunde, ihr Mann beugt sich immer wieder zu ihr, übersetzt für sie. Sie legt schützend die Hände auf ihren runden Babybauch. Man merkt der werdenden Mutter an, dass ihr das Thema nahe geht.

22600 Kinder in Deutschland haben eine verkürzte Lebenserwartung, sie und ihre Familien werden von ambulanten und stationären Kinderhospizen betreut und begleitet. „Es beeindruckt mich sehr, dass es vor allem Ehrenamtliche sind, die dort helfen, wo das Leid am größten ist und mit den Familien diese Last teilen“, lautet die Botschaft des Erbprinzen.

Grüne Schleifen leuchten am 10. Februar nicht nur vor der Orangerie und in den Herrenhäuser Gärten, sondern in ganz Deutschland. Wichtig ist Ernst August Erbprinz von Hannover auch diese Botschaft: „Wir müssen die Hospizarbeit als wichtige gesellschaftliche Aufgabe würdigen.“ Und den Menschen, die diese Arbeit leisten, die nötige Anerkennung zollen. Sein Engagement könnte längerfristiger werden: „Ich will gerne mehr über diese Arbeit erfahren.“

Bei der Veranstaltung in der Orangerie machten auch er sich stark für den Deutschen Kinderhospizverein: Ex-Fußballnationalspieler Jens Nowotny (44) ist seit zehn Jahren Botschafter der Organisation.

Von Andrea Tratner