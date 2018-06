Hannover

Angesichts der laufenden Debatten um seine Person und die öffentlich erhobenen Vorwürfe“ habe er seinem Geschäftsbereichsleiter empfohlen, bis zur Klärung der Vorwürfe Urlaub zu nehmen, erklärte Schostok am Montag. Der Büroleiter sei dieser Empfehlung nachgekommen und habe zunächst für zwei Wochen Urlaub genommen. Die Stadt hatte am Freitag eingeräumt, dass der Büroleiter und ein weiterer Spitzenbeamter rechtswidrige Gehaltszulagen kassiert haben.

In der Affäre ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover gegen den für die Anweisung der Zahlungen zuständigen damaligen Personal- und derzeitigen Kulturdezernenten Harald Härke. Möglicherweise werden die Ermittlungen, die die Vorgänge im Rathaus aufklären sollen, auch auf weitere Personen ausgedehnt.

Auslöser der Affäre war im vergangenen Herbst der Versuch von Dezernent Härke, seiner Lebensgefährtin einen Job im Rathaus zuzuschanzen. Nach dem zunächst erfolglosen Versuch von Schostok, Härke rauszuwerfen, wurden Informationen über das Gehaltsplus für Schostoks Büroleiter in politischen Kreisen gestreut. Dahinter könne Härke stecken, lautet der Verdacht. Härke wurde wegen des Verdachts des Geheimnisverrates angezeigt. In einigen Tagen will der Verwaltungsausschuss der Stadt über Härkes Suspendierung entscheiden. Zugleich wurde unter anderem vom Steuerzahlerbund Kritik laut, Schostok müsse die Rathausaffäre endlich aufklären.

Von dpa