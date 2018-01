ÜBERWÄLTIGT: Sandra und Dennis Engellage freuen sich über die Geburt ihrer kleinen Tochter Malin.

Die Erste

Hannovers Neujahrsbaby kommt um 0.01 Uhr zur Welt

Da hatte es jemand eilig, im Jahr 2018 zur Welt zu kommen. Um 0.01 Uhr gab Malin in der Neujahrsnacht in der MHH den ersten Schrei von sich. Damit ist sie Hannovers erstes Baby in diesem Jahr.