Hannover

Das nasskalte Wetter der vergangenen Tage legt den Schluss nahe, dass der Herbst endgültig in der Landeshauptstadt angekommen ist. Dazu kommt dann am Wochenende auch noch die Zeitumstellung. Kälte, Nässe, Dunkelheit – umso schöner, wenn dann die Innenstadt in warmen Farben erstrahlt.

Seit kurzem arbeiten 16 Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb an der „herbstlichen Illumination in der dunklen Jahreszeit“, wie die Aktion offiziell heißt. „Jedes Jahr nach der Zeitumstellung erlauben wir uns, für eine heimelige Stimmung zu sorgen“, erklärt der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler.

Insgesamt werden rund 250 000 Leuchtpunkte über Steintor, Kröpcke und Ernst-August-Platz bis hin zum Markt angebracht. Und zur Freude aller Stadtbummler wird am 26. No­vember auch noch einmal nachgelegt: Dann kommen mit der Installation der Weihnachtsbeleuchtung sogar noch einmal 250 000 Lichter dazu.

Von Janik Marx