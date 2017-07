Ein Wettbüro an der Kurt-Schumacher-Straße in Hannover.

© Behrens

GELD & SPIELSUCHT

Hannovers Grüne wollen Wettbüro-Steuer

Die Kommunen brauchen Geld, sind aber nur begrenzt in der Lage, Steuern und Abgaben auszudehnen. Da kommt den Grünen in Hannover ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts gerade recht: Damit könne man „Wettbüros“ besteuern und so der Spielsucht entgegenwirken.