Hannover

Was für eine Karriere. Ein 39-Jähriger, außerhalb Frankreichs eher unbekannter Politiker verspricht frischen Wind im altehrwürdigen Elysee-Palast – um im Sturm die Herzen und Köpfe der Franzosen und auch vieler Deutscher zu erobern. Er gründet die Bewegung „En Marche“, die übersetzt nicht nur Bewegung bedeutet, sondern auch politischen Aufbruch verheißt. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron wird am 14. Mai 2017 Staatspräsident der französischen Re­publik.

Legendär sind seine Kraftspielereien beim Händedrücken mit US-Präsident Do­nald Trump, große Ideen zu einem großen Europa verbreitet er bei Besuchen in Berlin und Brüssel. Doch schon im Januar 2019 muss der politische Shooting-Star im eigenen Land kleinere Brötchen backen – wenn nicht sogar bald kapitulieren. Vor einfachen Menschen, die sich gelbe Westen anziehen und gegen Macrons wirtschaftsliberale Politik auf die Barrikaden gehen. Nicht nur im sprichwörtlichen Sinne.

„Ich musste sofort an die Französische Revolution von 1789 denken, und auch Ma­cron muss gespürt haben, jetzt wird es ernst“, sagt Jacqueline Sword, französische Autorin aus Hannover, „jeder hat gespürt, dass es jetzt ernst wird.“ Auch im positiven Sinne: Die Gelbwesten erlebten eine Solidarität untereinander, „sie helfen sich gegenseitig, haben eine Gemeinschaft gefunden“. Bei allen Exzessen, die es auch gegeben habe, sei ein solcher Aufruhr der frus­trierten Bürger eben in Frankreich möglich – „im Ge­gensatz zu Deutschland, hier nimmt man mehr hin“.

Seit Oktober 2018 ziehen jeden Sonnabend die sogenannten Gelbwesten – benannt nach den gelben Warnwesten, die sie tragen – gegen Macrons Politik zu Felde. Ging es anfangs um die stark kritisierte Abschaffung der Vermögenssteuer und gleichzeitige Erhöhung der Spritsteuer, werden jetzt Forderungen laut wie „Senkung aller Abgaben“, ein höherer Mindestlohn und höhere Renten. Aber es geht auch um die Möglichkeit, bei der politischen Gestaltung mitreden zu können, denn Frankreich werde „aus Paris zentralistisch regiert“. Das sagt Laure Dréano-Mayer, Kulturschaffende aus Hannover, geboren in Lyon: „ Macron machte von vornherein den Eindruck, er könne alles schaffen. Aber seine Alleingänge waren falsch. Er hat die Kommunalpolitiker und die Bürgermeister, die nah an den Bürgern sind und ihren Frust gut kennen, komplett ignoriert.“

Landesweit gibt es wö­chentlich Demonstrationen, zum Teil auch gewalttätige. „Möglicherweise sind auch Gruppen von extrem rechts oder extrem links dabei“, meint Dréano-Mayer, „aber zum großen Teil sind es normale Bürger, die deswegen am Sonnabend demonstrieren, weil sie unter der Woche im Job sind“. Ihre Gründe seien verständlich: Jene Franzosen, die nicht zu den oberen Zehntausenden zählen, würden für wenig Geld sehr viel arbeiten. Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich werde immer größer, „das war auch schon vor der Regierung Macron so“. Aber Macron habe Erwartungen ge­weckt. „Viele Leute sind jetzt enttäuscht, frus­triert und artikulieren das auf der Straße“, sagt sie.

Die Französin Séverine Jean, Sozialdemokratin und Sozialarbeiterin aus Hannover, wählte wie Sword und Dréano-Mayer Macron in der zweiten Stichwahl, um die rechtsextremistische Politikerin Marine Le Pen zu verhindern. Auch ihr war von vornherein klar, dass Macron „ein Liberaler ist und kein Sozialdemokrat, wie manche glaubten“. Und auch Jean kritisiert die fehlende Bodenhaftung des Staatspräsidenten: „Er kommt aus einer vermögenden Familie, er war Banker, Wirtschaftspolitiker, und er weiß nicht, wie die Arbeiter und Angestellten denken. Er ignoriert, dass die Lebenshaltungskosten immer höher werden und die Leute einfach keine Kaufkraft mehr haben. Und er tut auch nichts für den Mittelstand.“ Deswegen begrüßt sie die Gelbwesten-Bewegung, „obwohl noch gar nicht so richtig ersichtlich ist, welche Gruppierungen dabei sind und was diese Leute alles tatsächlich fordern“. Aber wenn nun ein Dialog in Gang gesetzt würde und Macron den Bürgern einfach mal zuhören müsste, wäre schon einiges gewonnen.

Jacqueline Sword ist der Meinung, dass die „kleinen Leute, die bisher keine Stimme hatten, nun gehört werden“. Vielleicht werden sie auch erhört – und respektiert. Emmanuel Macron müsse zudem aufhören, jene Dinge zu sagen, die die Franzosen als „Sätze, die töten“, bezeichnen. „Er macht fast monatlich verächtliche Aussagen“, erklärt Sword. So habe er einem jungen arbeitslosen Mann von oben herab ge­sagt, er müsse nur über die Straße gehen und würde schon einen Job für ihn finden: „Oder er schlug demonstrierenden Leuten vor, doch ihre Energie lieber dafür einzusetzen, 80 Kilometer weiter zu fahren, wo es Arbeit gebe.“ Diese Arroganz führe zu Wut.

Eine Wut in gelben Westen.

Von Petra Rückerl