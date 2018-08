Hannover

Die NP lädt ein – und sie kommen fast alle. 33 Bürgermeister aus Stadt und Umland sowie Regionspräsident Hauke Jagau kamen am Montag im Madsack-Seesalon zum großen Gipfeltreffen am Nordufer des Maschsees zusammen. So viele wie noch nie. Und nicht einmal der eigene Geburtstag hielt zwei der Amts- und Würdenträger davon ab, bei der Party der Neuen Presse vorbeizuschauen.

Für Bürgermeister Helge Zychlinski aus der Wedemark war es der 39. Für Christian Grahl aus Garbsen der 62. „So ein launiger Abend macht doch Spaß. Da musste ich auch bei meiner Ehefrau nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, dass wir hier feiern“, erzählte er. Waren ja auch viele nette Kollegen da, dazu eine ganze Reihe von Madsack-Führungskräften. Ständchen gab es auch.„Hier ist der Sommer“ von Schlagersternchen Isabel Krämer. Und ein „Happy Birthday“ von den Bürgermeistern. „Das klang doch verdammt harmonisch“, fand auch NP-Chefredakteur Bodo Krüger – mit Verlagsleiter Günter Evert und Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Madsack-Mediengruppe, Gastgeber im Seesalon.

Ein Eindruck, den Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht bestätigt: „Wir haben wirklich eine tolle Kollegialität über die Parteigrenzen hinaus. Wir treffen uns zwar auch beruflich öfter, aber das hier ist eine schöne Gelegenheit, auch mal in fröhlicher Runde zusammenzukommen“. Weit hatte es Schacht nicht. „Hemmingen liegt ja quasi direkt am anderen Ende des Maschsees. Da nehme ich natürlich das Rad“.

Den kürzesten Weg hatte allerdings Lothar Pollähne. Der Maschsee ist als Bezirksbürgermeister von Südstadt-Bult sein Revier. Wobei auch nicht so richtig, wie Pollähne einräumen muss. „Streng genommen ist die Wasserfläche selbst ein Sondergebiet, für das der Bezirksrat nicht zuständig ist“, berichtet er. Aber weil sämtliche Flächen rundherum zur Südstadt gehörten sei natürlich auch der Maschsee „unser Binnenmeer“.

Eines, auf das auch Oberbürgermeister Stefan Schostok stolz ist. Er findet ohnehin, dass Hannover „eine Menge maritimes Flair“ hat – nicht nur wegen des Maschsees. „Wir haben auch noch vier Häfen, einen Kanal, die Leine und die Ihme“, sagt der OB. Und nun will Hannover auch noch dem Hansebund beitreten. „Hansestadt Hannover – ich finde das hätten wir absolut verdient“, so Schostok, für den ein Besuch auf dem Maschseefest „immer auch ein kleiner Urlaub“ ist.

Christian Bohnenkamp