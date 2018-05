Osnabrück

Bei der Niedersächsischen Luftgitarren-Meisterschaft in Osnabrück hat eine 33 Jahre alte Social-Media-Managerin aus Hannover gewonnen. Die Frau trat unter dem Namen Marie „Chuck Airy“ von Borstel als Mann geschminkt und verkleidet auf, wie der Veranstalter Daniel Oldemeier sagte. Demnach lobte die Jury ihre technisch präzise und dramaturgisch ausgeklügelte Show zu Rockmusik. Marie „Chuck Airy“ von Borstel, als Glam-Rocker verkleidet, setzte sich gegen zwei weitere Frauen und sechs Männer durch.

Die Luftgitarristen präsentierten ihr Können am späten Freitagabend vor rund 100 Zuschauern. Bei zwei Auftritten von jeweils 60 Sekunden versuchten sie, musikalisches Gespür und künstlerisches Talent zu zeigen. In der ersten Runde spielten sie Luftgitarre zu einem selbstgewählten Song, in der zweiten Runde mussten sie zu vorgegebener Musik improvisieren.

E-Gitatrre als Preis

Dem Veranstalter zufolge waren extravagante Kostüme, Gesichtsakrobatik und Einfallsreichtum gefragt. „Beim Luftgitarrespielen kann man sich richtig in die Musik fallen lassen“, erklärte Oldemeier, der das Hobby als eine Mischung aus Sport, Tanzen und Choreographie bezeichnete.

Die Jury unter Leitung des Wissenschaftlers Mathias Mertens wählte die Siegerin aus, die als Preis eine E-Gitarre erhielt. Sie kann nun auf Kosten des Veranstalters zur Deutschen Luftgitarrenmeisterschaft nach München fahren. Sie hat damit die Chance, sich für die Weltmeisterschaft in Finnland zu qualifizieren

Von dpa