Lehrte

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Hannover ist am Montagvormittag bei einem Auffahrunfall in Lehrte schwer verletzt worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein 33-Jähriger aus Celle war mit seinem 5er BMW auf der Ahltener Straße in Lehrte unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache raste er zwischen Feld- und Windmühlenstraße nahezu ungebremst auf den vor ihm fahrenden Ford Focus der 46-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die Frau schwer verletzt und von einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Der BMW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an beiden Fahrzeugen auf 12 000 Euro.

Von kra