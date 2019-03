Hannover

Eine Trauergemeinde steht am Nordufer des Maschsees. Es sind etwa zwanzig Personen in schwarzer Kleidung, die Männer mit schwarzen Hüten auf dem Kopf. Ronny Jackson, Präsident des „Komitee Hannoverscher Karneval“, hält auf einer Mauer eine Trauerrede.

Doch nicht, weil jemand gestorben ist – sondern weil am Aschermittwoch der Karneval offiziell vorbei war. An dem Tag verabschieden Karnevalisten traditionell die Karnevalszeit mit einer Portemonnaie-Wäsche. So wusch das Wasser des Maschsees am Mittwoch die Party-Sünden der Hannoveraner rein.

Hermann Fröchling (81) und Dieter Langrehr (60) waschen ihre Portemonnaies im Maschsee. Quelle: Frank Wilde

„Nachdem wir unsere Portemonnaies von den bösern Geistern der letzten Saison rein gewaschen haben, geben wir den guten Geistern die Chance, dafür zu sorgen, diese wieder zu füllen“, las Jackson aus seinem Buch der Weisheiten – das in Wahrheit das Telefonbuch von Hannover war. Humor kommt unter Karnevalisten eben auch nicht bei einer Trauerversammlung zu kurz.

Und auch der Optimismus der Narren blieb erhalten: „Die Saison 2018/2019 ist tot. Doch seid frohen Mutes und verkündet aller Welt, dass die nächste Saison kommen wird: strahlender, schöner und närrischer als je zuvor“, motivierte Jackson seine Zuhörer.

Das bedeutet Karneval

Nach der Portemonnaie-Wäsche und Jacksons Rede ging es für die Karnevalisten in die Kreuzkirche, wo ein Trauergottesdienst abgehalten wurde. Am Abend aßen die Karnevalsvereine Fisch zusammen. Auch das gehörte zur Tradition, denn am Aschermittwoch und in der gesamten Fastenzeit ist Fleisch verboten. Denn der Begriff Karneval kommt aus dem Lateinischen und weist auf die Fastenzeit hin. Übersetzt heißt es nämlich: Fleisch (Carne), lebe wohl (Vale).

Von Josina Kelz