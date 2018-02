Hannover: Das bringt der Mittwoch

Service

Es ist Mittwoch: Die Hälfte der Woche ist fast rum. Und was in Hannover wichtig ist, erfahren Sie hier.

Hannover. Vom 6. bis zum 8. März findet die Messe zur Altenpflege 2018 in Hannover statt. Heute gibt es eine Pressekonferenz. Schwerpunkt der Messe wird der Einsatz von Digitalisierung in der Altenpflege sein.

Um elf Uhr wird Hautgeschäftsführer Jans-Paul Ernsting verabschiedet.

Die Deutsche Bahn informiert heute über die Modernisierung von Bahnhöfen und Strecken in Niedersachsen und Bremen.

Verkehr

Auf der A7 hat es am Mittwochmorgen zwischen Schwarmstedt und Berkhof einen Unfall gegeben. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Mehr lesen Sie hier.

Wetter

Heute Nacht hat es in Hannver noch mal kräftig geschneit. Das Thermometer zeigte am Morgen minus elf Grad, die Höchstwerte liegen am Tag bei minus fünf Grad. Mütze und Handschuhe sollten Sie bei diesen Temperaturen auf keinen Fall vergessen.

Und der Blick zurück

Heute vor ...

...30 Jahren stoßen Archäologen bei Ausgrabungsarbeiten in der Londoner City auf Reste des lange gesuchten römischen Amphitheaters.

...55 Jahren gewinnt das deutsche Meisterpaar Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler bei der Eiskunstlauf-WM im norditalienischen Cortina d'Ampezzo den Titel.

...85 Jahren unterzeichnet Reichspräsident Paul von Hindenburg die Notverordnungen „zum Schutz von Volk und Staat“ und gegen „Verrat am deutschen Volke und hochverräterischer Umtriebe“, mit denen die politischen Grundrechte außer Kraft gesetzt werden.