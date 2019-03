HANNOVER

Mittwoch startet in Berlin die weltgrößte Tourismusbörse ITB, auf der sich Hannover auf dem Niedersachsen-Stand in Halle 6.2a wieder als Reiseziel präsentiert. Erstmals rückt für Hannovers Touristiker aber auch eine neue Generation von Reisenden ins Visier – die der jungen Europa-Reisenden zwischen 15 und 24 Jahren. Beim „ Berlin Travel Festival“ parallel zu ITB vom 8. bis 10. März ist Hannover einer von mehr als 130 Ausstellern in der Arena Berlin – und zeigt die kreative und angesagt Seite der Landeshauptstadt. Mit ihrer jungen Marke „ Hannover Living“.

Weg von den klassischen Tourismuspfaden

„In den letzten Jahren hat sich das Reiseverhalten durch unterschiedlichste Entwicklungen stark verändert. Wir möchten auf dem Berlin Travel Festival ein anderes, oft noch unbekannteres, Hannover vorstellen – abseits der klassischen Touristenpfade, rein in die Stadtteile, in das wahre hannoversche Lebensgefühl“, sagt Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG). Mit Fotos vom Maschseefest, den drei warmen Brüdern, der List, dem Sprengel Museum oder dem Ballhof – eingeordnet in verschiedene Bereiche wie „Feste und Festival“, „unser Kiez“ oder „Sehenswert“ – gibt die HMTG in Berlin einen Einblick in das bunte und vielfältige Hannover. Mit dabei: die „Leinewelle“, das City-Surf-Projekt vor dem Landtag.

Hannovers Touristiker sind damit am Puls der Zeit, denn im aktuellen Ranking der Zielländer für Jugendreisen aus Europa liegt Deutschland mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent auf Platz eins. Laut der Deutschen Zentrale für Tourismus ( DZT) haben insgesamt 5,2 Millionen junge Europäer zwischen 15 und 24 Jahren im vergangenen Jahr Deutschland besucht. Der Marktanteil der jungen Reisenden an den insgesamt 59,3 Millionen Auslandsreisen der Europäer nach Deutschland liegt demnach bei 8,8 Prozent, so die Zentrale weiter. 45 Millionen Auslandsreisen von Europäern waren insgesamt der Altersgruppe 15 bis 24 Jahren zuzuordnen –von 528 Millionen Reisen.

Glitterbox-Disco-Reihe von Ibiza kommt in den Kuppelsaal

Zentrales Element des 16-Quadratmeter großen Festivalauftritts der Stadt ist eine große Pinnwand mit Fotos, Ideen, Tipps und Infos über Hannover, an der sich die Besucher informieren können. Etwa über einen Kurztripp zum Maschseefest, zum Fährmannsfest, über eine Übernachtung im Schlaf-Design-Cube sleeperoo über den Dächern der Stadt oder über das Szene-und Nachtleben in Linden, Nordstadt oder List. Ebenfalls an der Pinnwand (eingebaut): Kurzfilme über Hannovers Stadtteile, Hannover im Zeitrafferfilm (timelaps), bewegte Einblicke in die Museen und sommerliche Aufnahmen vom Maschseefest. Auch die Hannoversche Kaffeemanufaktur tritt die Reise an die Spree mit an, serviert den Besuchern Espressi.

KOMMT NACH HANNOVER: Die Glitterbox-Reihe von der Ferieninsel Ibiza gastiert im Mai im Kuppelsaal. Mousse T. hat daran mitgewirkt und tritt auch auf. Quelle: privat

Optischer Hingucker des Standes sind zwei Diskokugeln, und die haben einen tieferen Sinn: Der Kuppelsaal im HCC in Hannover ist nämlich am 11.Mai Schauplatz der „ Glitterbox“-Reihe, die höchst erfolgreiche Party auf Ibiza (siehe Info-Box). Bei der „ Glitterbox“ geht es um den ausschweifenden und exaltierte Lifestyle der großen 70er-und 80er Disco-Dekade. In Hannover sind unter anderem die zweiköpfige Housegruppe The Shapeshifters am Start, die 2004 mit Lola’s Thema Platz eins der britischen Hitparade belegt hatten. „ Glitterbox“ kam auch auf Initiative von Mousse T. nach Hannover, der Ende 2018 in Hamburg aufgelegt hatte und auch im Mai zu Gast ist. In diesem Jahr geht die Tour etwa nach London, New York, Dubai, Amsterdam, Glasgow –und eben Hannover.

„Wollten mal was Cooles machen abseits des Roten Fadens“

„Wir wollten mal was Cooles machen. Etwas, mit dem man Hannover auf den ersten Blick nicht in Verbindung bringt und was sich rechts und links vom Roten Faden in Hannover befindet“, so Hannovers Cheftouristiker und Marketingmann Hans Nolte. Das Berlin Travel Festival biete dafür einen guten Rahmen, da es eine Kombination aus Konferenz, Ausstellung, Networking-Event, Workshops und Entertainment sei. Etwa 140 Events soll es geben. „Wir schauen mal, wie Hannover dort ankommt.“ Bei der Premiere der ITB Partnermesse 2018 war Hannover noch nicht dabei.

Die Glitterbox-Reihe Die Glitterbox ist die Party schlechthin für das Revival des ultimativen Disco-Feeling im neuen Jahrtausend – und die aktuell erfolgreichste Party auf der Ferieninsel Ibiza. Und weil sie dort so gut ankommt, geht sie seit ein paar Jahren auf Tournee, im November 2018 in einem Hamburger Tanzclub erstmals in Deutschland. Am 11.Mai dann auch in Hannover im HCC. Mit Auftritten von aufgestylten Drag-Queen, die zu den Partys extra aus London anreisen, Tänzern, bekannten DJs und verschiedenen Showeinlagen kreiert die Glitterbox ein faszinierendes Ambiente, untermalt mit House Music und Disco Sounds. Erfunden hat die Partyreihe mit dem Disco-Feeling der 80er und 90er Jahre Simon Dunmore, Boss des Plattenlabels Defected, die seit 2014 eine Lücke in der Clubszene Ibizas füllt. Neben den exzentrischen Tänzern und einer aufwändigen Lichtshow sorgt eine Auswahl Top-Künstler für eine Mischung aus neu interpretiertem House und Discohits, irgendwo zwischen Techno und Electronic Dance Music (EDM) angesiedelt. Gast-DJs waren zum Beispiel Armand Van Helden, Basement Jaxx, Derrick Carter, Dimitri From Paris, Groove Armada, DJ Harvey, Horse Meat Disco, Joey Negro, Masters At Work, Roger Sanchez und Todd Terry. Mousse T aus Hannover hatte unter anderem in Hamburg ausgelegt – und den Weg bereitet für die Glitterbox in Hannover.

Von Andreas Voigt