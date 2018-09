Hannover

Damit die Straßenmusik nicht zur Belastung für Anwohner und Beschäftigte im Einzelhandel wird, seien neue Regeln erlassen worden. Diese erlauben das Musizieren nur noch zwischen 12.00 und 19.30 Uhr an bestimmten Plätzen. Ein Flyer in acht Sprachen informiert über die Änderungen. Der städtische Ordnungsdienst werde bei Streifengängen die Einhaltung der neuen Regeln kontrollieren, hieß es.

Musizieren ist nur noch an 26 Plätzen in der Innenstadt und in der Fußgängerzone Lister Meile erlaubt. Darüber hinaus dürfen Gruppen nur noch maximal aus vier Musikern bestehen. Mit einer Sondergenehmigung sind in Einzelfällen auch Darbietungen an anderen Orten möglich.

Von Christina Sticht