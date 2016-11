Trauerfall

Der ehemalige Stadtsuperintendent Hannovers und beliebte Autor starb in der Nacht zu Montag im Alter von 83 Jahren im Kreise seiner Familie.



Dannowski wurde 1933 in Petershagen bei Berlin geboren, wuchs im ostpreußischen Königsberg auf. Nach Abitur und Ausbildung studierte er Evangelische Theologie in Hamburg und Göttingen, wo er 1963 auch seine erste Pfarrstelle antrat. 1974 wurde er zunächst Superintendent in Hannover-Linden, 1980 dann Stadtsuperinterndent und Pastor an der Marktkirche. 1998 ging Dannowski in den Ruhstand, blieb aber als Redner, Autor und Gastprediger aktiv.



Dannowski war Filmbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland und Präsident der Interfilm. In Hannover wurde er für sein Engagement mit der Stadtplakette und dem Stadtkulturpreis ausgezeichnet.