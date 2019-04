Hannover

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung will die Stadt ihr Projekt „Willkommen Baby“ zum Jahresende kippen. Der Jugendhilfeausschuss des Rats hat dem Ansinnen am Dienstag mit knapper Mehrheit zugestimmt.

Die Maßnahme war als Modellprojekt Anfang 2010 in vier Stadtbezirken gestartet worden. „Wir wollen die Familien möglichst früh erreichen“, hatte der damalige OB Stephan Weil gesagt.

Doch schon zwei Jahre später wollte die Stadt dieses Angebot wieder streichen. Schon damals zeigte sich, dass diese spezielle Begrüßung in Form aufsuchender Elternarbeit gerade von der eigentlichen Zielgruppe, Familien in sozialer Notlage, weniger angenommen wurde. Dennoch verhinderte Rot-Grün 2012 das Aus für das Projekt und erreichte sogar die Ausweitung auf das ganze Stadtgebiet.

Seitdem erhält jede Familie in Hannover kurz nach der Geburt ein Begrüßungsschreiben des Oberbürgermeisters mit dem Angebot eines persönlichen Beratungsbesuchs von Mitarbeitern der Familienbildungsstätten. Dieser Besuch, zu dem auch ein Begrüßungsbeutel mit Infobroschüren, einem Schüttelflyer und einem Babywaschlappen mitgebracht wird, kann durch die Rücksendung einer Antwortpostkarte angefordert werden.

Doch wird das nur selten in Anspruch genommen. Bei im Schnitt 5500 Geburten jährlich gab es nur durchschnittlich 1050 Besuche – mit abnehmender Tendenz. Lag die Inanspruchnahme 2013 noch bei 24,3 Prozent, waren es 2017 nur noch rund 13 Prozent – und die Klientel war „breit gestreut“, so Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski, ging demnach also weiter an der eigentlichen Zielgruppe vorbei. Durch Streichung der Maßnahme will die Stadt 196 000 Euro einsparen.

Das sei doch aber eher wenig, meinte CDU-Ratsherr Lars Pohl. Er könne zwar nachvollziehen, dass man die Personalstelle in der Verwaltung einsparen möchte, „aber die Hausbesuche durch die Kooperationspartner einzustellen, ist fatal“, kritisierte er. Doch anders als noch vor sieben Jahren fanden die Vertreter von SPD und Grünen die Streichung noch vertretbar. Auch wenn „Haushaltssanierung keinen Spaß macht“, wie Norbert Gast von den Grünen einräumte.

Immerhin soll es auch weiterhin ein Begrüßungsschreiben des OB gegen, mit Hinweisen auf das umfangreiche Beratungsangebot in der Stadt.

Von Andreas Krasselt