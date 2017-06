SCHLUSS DAMIT: Die Stadt sagt Coffee-to-go-Bechern den Kampf an.

Mehrwegsystem

Hannover startet den Kampf gegen Coffee-to-Go-Becher

Schluss mit Bergen von Pappbecher-Müll: Die Stadt führt ein Mehrwegsystem für To-Go-Getränke ein. Es soll schon in Kürze an den Start gehen. Als Partner sind unter anderem Hannover 96 und die Bäckerinnung dabei. Weitere Unternehmen sollen davon überzeugt werden, sich an dem Projekt „Hannoccino-Becher“ zu beteiligen.