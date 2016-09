Pfandringe in Bamberg.© dpa

| Christian Bohnenkamp

Müllsucher

Flaschensammler sollen nicht mehr entwürdigend in Mülleimern nach Leergut suchen müssen. Die Stadt startet in den Bezirken Mitte, Vahrenwald-List und Linden-Limmer einen Versuch mit Pfandringen.

Hannover. Dieser soll aber nicht nur die Flaschensuche für die Sammler erleichtern, sondern auch mehr Sauberkeit und eine „Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bringen“, erklärt die Stadt.

Angebracht werden die Pfandringe an Masten und Pfeilern am Lister Platz, am Steintor sowie auf der Limmerstraße. Der Versuch läuft zunächst ein Jahr.