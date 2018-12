Hannover

Die Stadt will geplagten Anwohnern von stark befahrenen Straßen Zuschüsse für Lärmschutzfenster anbieten. Das sieht der neue Lärmaktionsplan 2018 vor, der Montagabend erstmals im Stadtbezirksrat Mitte zur Diskussion gestellt wurde. Insgesamt 1,6 Millionen Euro will die Verwaltung dafür locker machen.

In den beiden kommenden Jahren sollen jeweils 50 000 Euro Planungsmittel veranschlagt werden, ab 2020 dann für drei Jahre jeweils eine halbe Million für Zuschüsse an Anwohner, bei denen der nächtliche Straßenlärm mindestens 60 Dezibel beträgt. „Das bringt einen deutlich verbesserten Wohnmehrwert“, begrüßt CDU-Fraktionschef Martin Hoffman den Plan. Auch Vize-Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke ( FDP) findet ihn gut: „Man müsste aber Haus & Grund mit ins Boot holen.“ Michael Sandow von der SPD bewertet das Vorhaben kritisch als Kapitulation vor den Ursachen des Lärms. Die Grünen zogen den Antrag in ihre Fraktion.

Von Andreas Krasselt