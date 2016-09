Reiseziele

© Daniel Reinhardt

Hannover macht den Abflug in die Ferien

Mit vollem Schub in die Herbstferien: Zehntausende aus der Region Hannover starten an diesem Wochenende zu sonnigen Urlaubszielen. Allein am Flughafen Hannover gehen Sonnabend und Sonntag je rund 200 Jets mit zusammen je 20 000 Passagieren in die Luft. „Das sind unsere stärksten Verkehrstage in den Schulferien“, sagt Airport-Sprecher Sönke Jacobsen.