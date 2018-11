Hannover

Nicht nur ein Licht geht Hannover am Mittwoch auf. Nein, gleich hunderte kleine und große Lichter werden die Landeshauptstadt in den nächsten Tagen nach Sonnenuntergang mit Licht erfüllen. Am Mittwoch startet mit dem fünftägigen „Hannover leuchtet“ Niedersachsens größtes Lichtkunstfestival. Erstmals. Doch bis dahin ist noch so einiges zu installieren. Am Montag gingen die Vorbereitungen am Landesmuseum und beim NDR-Sendesaal auf die Zielgerade.

Lichtdusche am Maschsee

Die beiden “Spots“ sind zwei von elf sogenannten Lichtpunkten, also prominente Gebäude und Plätze, die Nachtschwärmer von Mittwoch bis Sonntag, zwischen 17 und 23 Uhr ansteuern können – darunter das Opernhaus, die Marktkirche, die Kröpcke-Uhr und die HDI-Arena (siehe Infokasten unten). Mehrere Künstler haben für die Spots eigene Video-Projektionen, interaktive Kunstwerke oder sogar Bodeninstallationen entworfen, die kreatives Licht ins Dunkel der Stadt bringen sollen – themenbezogen, mit jeweils eigener Bedeutung.

Kunstwerke starten im Viertelstunden-Takt

Sie reichen von Videoinstallationen über ein leuchtendes Sparschwein am Kröpcke und Schwarzlichtpuzzle an der Marktkirche bis zu einer Lichtdusche am Maschsee. Die Kunstwerke sind dabei so getaktet, dass sie entweder durchgängig zu sehen sind, oder im Viertelstundentakt neu starten. Und: Die Spielorte werden mit einem „Laser-Light-Faden“ über den Dächern Hannovers verbunden. Das Lasernetz ist ein eigenes Kunstwerk und gleichzeitig himmlischer Wegweiser für pilgernde Besucher. Vorbeikommen und kostenlos zuschauen: unbedingt erlaubt.

Opernplatz als Dreh- und Angelpunkt

Dreh- und Angelpunkt von „Hannover leuchtet“ ist der Opernplatz. Dort wird bereits ein großes Festzelt für das musikalische Rahmenprogramm aufgebaut, auch das Sechs-Gang-Gastro-Highlight „Köche leuchten“ findet dort am Freitag statt (siehe unten).

„Wir wollen Licht in die dunkle Jahreszeit bringen und unsere Stadt zu einem strahlenden Ort in Deutschland machen“, sagt Projektleiter Felix Reinhold von der Garbsener Firma „Allstar“. Auch für ihn ist die Aktion in ihrer Größe Neuland. Das sieben Mitarbeiter starke Unternehmen verleiht sonst an andere Firmen Beleuchtungs- und Veranstaltungstechnik, mit dem großen Lichtprojekt wagt man sich erstmals auf „die andere Seite“. Seit einer „Schnapsidee“ im Januar planen die Garbsener die Großveranstaltung, sammeln Sponsoren zur Finanzierung. Vorbild für „Hannover leuchtet“ ist das „Festival of Lights“ in Berlin. „Wir waren dorthin eingeladen. Schnell kam uns der Gedanke: Wir machen etwas eigenes in Hannover.“

Lichtkünstler Fabian Döring hat am Montagabend das Landesmuseum zum Test angestrahlt. Quelle: Frank Wilde

Aufbauarbeiten am Montag

Von Berufswegen hatte die Firma bereits ein Netzwerk aus Lichtkünstlern aufgebaut, die national und international aktiv sind. Viele zeigten sich schnell begeistert von der Idee. Einer von ihnen ist Fabian Döring. Der Veranstaltungstechniker und Lichtkünstler aus Hannover werkelte am Montag noch bis in die Nacht hinein an seiner Lichtshow. Moving-Lights, LED-Spots, Audioboxen mussten gegenüber vom Landesmuseum aufgebaut werden, um die Fassade des historischen Gebäudes per Licht zum Leben zu erwecken. „Meine Lichtshow widmet sich dem Thema Wasser“, erklärt der 26-Jährige. Das passt: So sind im Stein des Gebäudes versteinerte Meeresbewohner als Fossilien verbaut – in den Aquarien im Innern schwimmen die lebendigen Nachkommen. Alles passen muss auch bei der Technik: Die Installation wird dem Gebäude genau auf den Leib geschneidert, inklusive Fenster und Säulen – „sonst sieht es einfach nicht aus“, so der Künstler.

Ein paar erste Eindrücke von Gebäude-Videokunst konnten Passanten am Montagabend auch an NDR-Sendesaal erhaschen. Dort widmen sich die Künstler Detlef Hartung und Georg Trenz der Formsprache der 50er Jahre – passend zur Gebäudestruktur.

Erfolgversprechend wirkten die letzten Vorbereitungen an den Lichtpunkten. Und auf großen Erfolg setzt auch Veranstalter Felix Reinhold. Dann soll Hannover jährlich „leuchten“. „Wir planen jetzt schon das Lichtkunstfestival im nächsten Jahr“, so Reinhold.

Hier die Übersicht aller Lichtpunkte

Insgesamt elf Lichtpunkte gibt es bei „Hannover leuchtet“. Zu sehen sind sie von Mittwoch bis Donnerstag, von 17 bis 23 Uhr. Der Laser-Light-Faden, inszeniert von Felix Reinhold, dient dabei als Installation und als Licht-Wegweiser zu den einzelnen Lichtpunkten.

Basilika St. Clemens: Die Hinwendung des Kirchenportals zur Stadt macht der Wiener Künstler Harald Tragweidl zum Thema eines beleuchteten Stilllebens

Marktkirche: Künstler Franz Betz zeigt unter Mithilfe der Besucher ein Schwarzlichtpuzzle. Die einzelnen magnetischen Teile können gekauft (Kaufhof oder vor Ort) und bemalt werden.



Kröpcke: Das Lichtschwein ist ein Sparschwein für zwei karitative Projekte in Hannover. Die Kröpcke-Uhr zeigt an, welches. „Jedes Geldstück bewirkt etwas“, so Künstler Franz Betz.



Goseriedeplatz: Unter dem Titel „Lichtschlagader“ schlängelt sich Licht über das Pflaster, Baumwurzeln und Äste nehmen das Licht auf. Ebenfalls hier: Ein aufblasbares, leuchtendes Brandenburger Tor als Hommage an Berlin. Künstler: Das Trafolab-Kollektiv.



Staatsoper: Videokunst unter dem Titel „Bolshoi meets Staatsoper“ zeigt das Künstlerteam Resorb. Die aufwendige Lichtshow, die genau auf das Gebäude angepasst ist, beschäftigt sich mit Gottfried Wilhelm Leibniz und die Digitalisierung der Welt.



Opernplatz: „Der Doppeldecker“ funktioniert interaktiv. Per Buzzer-Druck löst der Betrachter eine Lichtshow auf zwei Etagen einen Busses aus. Künstler: Jan Gutjahr und Tilman Giesbert.

Aegidienkirche: Der Verbundenheit von Hiroshima und Hannover widmet sich das Stillleben von Fotograf Marc Theis. Sein Werk bringt das Innere der Kirche zum leuchten. Titel: We are all one Family.

Landesmuseum: Die Installation „Lichterlebnis Unterwasserwelt“ ist eine Show aus Ton, Licht und Bewegung mit mehr als 80 Leuchten, die auf das und ums Gebäude strahlen. Künstler: Fabian Döring aus Hannover.

NDR – Großer Sendesaal: Die „Formen der Entstehung“ ist ein Videomapping, das im Stile der 50er Jahre die Ästhetik des Gebäudes aufnimmt – mit geometrischen Flächen und Buchstaben, sie wachsen, schrumpfen, wandeln sich. Künstler: Detlef Hartung und Georg Trenz.

Maschsee Nordufer: Die Installation „Lichtdusche“ lässt die Grenzen zwischen Wasser und Licht verschwimmen. Der Selfiespot des Festivals. Künstler: Trafolab.



HDI-Arena: Die Projektion „Ein Teil von Hannover“ auf bis zu 35 000 Quadratmeter widmet sich der Geschichte des Stadions seit dem Bau 1954. Künstler: Harald Tragweindl.

Zu den einzelnen Veranstaltungsorten gibt es auch Führungen und „Lichttouren“ mit Bus oder Segway. Startpunkt: Opernplatz, Reservierung und Infos unter www.hannover-leuchtet.com

Musik und mehr zum Start

Nicht nur die Augen, sondern auch viele andere Sinne sollen bei „Hannover leuchtet“ angesprochen werden. Zusätzlich zu den Kunstwerken am jeweiligen „Lichtpunkt“ gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik und kulinarischen Genüssen auf dem Opernplatz.

Beim „Pre-Opening“ am Mittwoch, 14. November, wird ab 17 Uhr „Hannover leuchtet“ klein eröffnet. Gezeigt wird auch ein erstes Mapping – Mapping bezeichnet individuell auf die Oberfläche eines Gebäudes eingestellte Lichtprojektionen, Bildsequenzen und „Geschichten aus Licht“. Musikalisch live vertont wird das Ganze durch das Duo „Milou und Flint“. Zuvor wird „Radio Hannover“ die Veranstaltung anmoderieren, mit Organisatoren und bekannten Hannoveranern sprechen. Die ersten Lichtpunkte leuchten bereits am Mittwoch von 17 bis 23 Uhr.

Die große Eröffnungsfeier findet aber erst am Donnerstag ab 17.30 Uhr am Opernplatz statt – mit Start durch die Schirmherren, offizieller Begrüßung, Programmausblick und einem großen Konzert von Milou und Flint. Den musikalischen Abschluss bilden die „LED-Trommler“ aus Hannover sowie die Gruppe „Boundz“. Diese Veranstaltung am Opernplatz endet gegen 20 Uhr.

Am Freitag steht das vermutlich spektakulärste Dinner des Jahres am Opernplatz an: „Köche leuchten“ – der kulinarische Höhepunkt des Lichtkunstfestivals. Karten gibt es für 248 Euro. Dafür wird einiges geboten. Fingerfood mit Pastrami, Trüffel und Rotgarnele oder gebeiztes Rinderfilet und Essigschnee – zubereitet von sieben der besten Köche Hannovers.

Aber auch an den anderen Festivaltagen muss niemand hungern: Im „Festlichtzelt“ wird ein täglich wechselndes Themenbüfett geboten. Inklusive Getränke kann dort bis 23 Uhr geschlemmt werden – also auch, wenn nach dem Besuch des einen oder anderen Lichtpunktes Durst und Hunger wieder da sind.

Am Samstag findet zwischen 18 und 19 Uhr ein Charitykonzert mit Songwriter Jakob Karl auf dem Opernplatz statt.

Übrigens: An allen Tagen haben alle Gäste freien Eintritt zur Aftershow-Party ab 23 Uhr in der besonders beleuchteten Sansibar.

Von Simon Polreich